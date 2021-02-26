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راهب كنيسة السيدة العذراء: العائلة المقدسة جلست فى سمنود 17 يوما

الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:01 ص
راهب كنيسة السيدة
راهب كنيسة السيدة العذراء
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البهي عمرو
خصص برنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، فقرة خاصة وجولة فى مسار العائلة المقدسة من داخل كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بسمنود بالغربية.

وقال القس أبانوب لويس راهب كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بسمنود، إن العائلة المقدسة جلست فى سمنود 17 يومًا، والسيد المسيح أتي بمعجزات فى طفولته.

وأشار إلى أن كل بيت كان يرغب فى استضافة العائلة المقدسة فى منزله، وأن السيد المسيح قال إنه سيكون هناك كنيسة فى سمنود وتسمى السيدة العذراء.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن جلوس العائلة المقدسة فى سمنود 17 يومًا يعتبر معجزة كبيرة.

وتحدث عن البير الذى شربت منه العائلة المقدسة، وقال إن البير مازال به مياه حتى اليوم.
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