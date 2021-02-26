ليست للبيع.. جومانة مراد تشارك في ايجيبت آرت فير بـ 45 لوحة

تفقدت الفنانة جومانا مراد، الجناح الخاص بها في الدورة الثانية من معرض مصر الدولي للفنون "ايجيبت آرت فير" للفنون التشكيلية، الذي انطلق اليوم الجمعة، بأحد فنادق القاهرة الجديدة، وهو الحدث الفني الأكبر في الوطن العربي.









وقالت جومانة مراد في تصريحات صحفية على هامش افتتاح المعرض: "أشارك في هذا المعرض الدولي ب٤٥ لوحة لكبار الفنانين المصريين والعرب، وهي من أحب الأعمال إلى قلبي، وأشارك بها للعرض فقط وليست للبيع لأنني أعتبر أن هذه الأعمال مثل أولادي ولي ذكرى مع كل لوحة منها، وأدعو الجمهور إلى مشاهدة هذه الأعمال النادرة.





وأضافت: علاقتي بالفن التشكيلي بدأت منذ الطفولة لأنني كنت محاطة في نشأتي بفنانين تشكيليين تربيت وكبرت بينهم، وهذا ما جعل حبي للفن يتزايد يوما بعد يوم، كما أن زوجي عاشق أيضا للفن التشكيلي، وهو صاحب فكرة المشاركة في المعرض، وكانت وجهة نظره أن الفنانين لم يبدعوا هذه اللوحات لتختبيء في البيوت وإنما ليشاهدها الجمهور، فالفن رسالة سامية ملك للجميع، وهو غذاء بصري، ولذلك نشارك بهذه الأعمال حتى يشاهدها الجمهور والفنانون والطلبة وغيرهم.





وتشارك جومانا مراد، خلال فعالياتEgypt INT’L Art fair ، بـ45 لوحة فنية، لرموز الفن التشكيلي في العالم العربي، من أصل 500 قطعة تحتفظ بهم جميعًا داخل منزلها لأشهر الفنانين التشكيليين من مصر وسوريا، حيث ستكشف عنها الستار للمرة الأولى وتشرح للجمهور أفكارا وتفاصيل هذه المقتنيات الشخصية الثمينة.





ومن أهم الأعمال التي ستشارك بها جومانة في المعرض الدولي، لوحات لكل من، جاذبية سري، أدهم وانلي، صبري منصور، حامد عويس، سمير رافع، سيد عبدالرسول، فاتح المدرس، إسماعبيل الشموت، ممدوح قشلان، 3 تماثيل للفنان الكبير الراحل محمود مختار، 3 لوحات للفنان سعيد كيالي، وغيرهم.





جومانا مراد، هي الفنانة الأولى في الشرق الأوسط، التي تشارك بمعرض عالمي للفن التشكيلي بلوحات للعرض فقط دون غرض البيع، لعشقها الشديد للرسم، والذي تمارسه في أوقات فراغها بعيدًا عن أعمالها السينمائية والتليفزيونية.





وتستمر الدورة الثانية من معرض مصر الدولي للفنون "ايجيبت آرت فير" للفنون التشكيلية، حتى 28 فبراير الجاري، بمشاركة نخبة متميزة والفنانين العرب والمهتمين بالفن التشكيلي والنقاد وهواة الاقتناء من كبار جامعي الأعمال الفنية، ورجال أعمال والسينمائيون والشخصيات العامة من مصر والعالم العربي .





يُعد إقامة هذا الحدث الفني الكبير في ظل هذه الظروف العالمية الاستثنانية بسبب وباء كورونا، بمثابة إقرار بالمقاومة من أجل تنشيط الحركة الفنية بمصر والوطن العربي ومحاولة للتعافي على الساحة الفنية والنشاط التشكيلي، ويرجع القرار إلى مجلس أمناء "معرض مصر الدولي للفنون"، وهم مجموعة من الشخصيات العامة والمشاهير والفنانين والأكاديميين والنقاد، من بينهم محمد يونس مدير جاليرى آزاد، والفنان الدكتور أحمد نوار ، الفنان الدكتور محمد عبلة، والفنانة والناقدة دكتور أمل نصر، والفنانة الممثلة السورية كِندة علوش وآخرون .





يشهد المعرض إقامة مجموعة من الندوات حول موضوعات وقضايا معنية بالفنون التشكيلية المعاصرة وتنوع معالجاتها وصياغاتها، وذلك لإثراء الحدث وخلق حالة من الحوار الفني الثقافي، بين الفنانين المصريين والعرب، ومن جانبه وجه مجلس الأمناء الدعوة للمشاركة من الفنانين وقاعات العرص بمصر وخارجها لتقديم مشهد فني معاصر يحمل العديد من التجارب المعاصرة، كما تقرر إهداء هذه الدورة لروح الفنان القدير الراحل "عمر النجدي 1931 – 2019".





يُشارك في هذه الدورة ما يزيد على 120 فنان وفنانة مصريين ما بين تشكيليين ونحاتين من مختلف الاتجاهات الفنية الحديثة والمعاصرة، منهم "أحمد نوار ، عبد الفتاح البدري، عبد الوهاب عبد المحسن، أحمد عبد الوهاب، أحمد مجدي، أسماء سامي، أحمد قدري، أشرف رضا، أحمد عبد الوهاب، أحمد عثمان، محمد عرابي، محمد رضوان، سمير فؤاد، إيمان عزت، إسراء زيدان، أسامة فريد، محمد أبو الوفا، محمد بنوي، نجيب معين، عمار شيحة، أمينة سالم، جورج لطفي، وائل درويش، ياسمين الحاذق، علاء عوض، علي سعيد، أيمن لطفي، لينا أسامة، مهنى ياقوت، مصطفى سليم، صبري منصور ، عبد الغفار شديد، جورج بهجوري، محمد عبلة، سعاد عبد الرسول، سعاد مردم، وغيرهم .





كما يُشارك عدد من الفنانين من سوريا ولبنان والأردن وفلسطين والسودان، من بينهم "بهرم حاجو ،عادل داود، مهند عرابي، وليد المصري، إدوارد شهدا، وحسام بلان، وسيروان باران، علي نوري، وجورج باسيل، وصلاح المر ، وحكيم العقيل.. وغيرهم.



