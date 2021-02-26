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أخبار العالم

البحرين.. ارتفاع عدد وفيات كورونا بالمملكة لـ 441 حالة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 05:40 م
البحرين
البحرين
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محمود نوفل
 
أعلنت وزارة الصحة البحرينية، عن تسجيل حالتي وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 441 حالة. 

وذكرت الصحة البحرينية في بيان لها ان  حالتي الوفاة  إحداهما لمواطن يبلغ من العمر 81 عامًا، والأخرى لمواطنة تبلغ من العمر 77 عامًا.

وكانت الصحة البحرينية بالأمس اعلنت عن تسجيل 637 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية  منها 218 حالة لعمالة وافدة، و 408 حالات لمخالطين لحالات قائمة، و 11 حالة قادمة من الخارج. 

وأوضحت الصحة البحرينية ان الساعات الماضية شهدت اجراءا  14693 فحصا بحثا عن مصابي كورونا. 

كما رصدت الصحة البحرينية تعافي  809 حالات إضافية خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات التعافي داخل المملكة  إلى 113132.

ويشار الي ان  وزارة الصحة البحرينية أعلنت منذ قليل عن تمديد مجموعة من القرارات التي تختص بالإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، وذلك بناء على التوصيات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا بشأن تمديد القرارات لمدة ثلاثة أشهر بدءا من يوم انتهاء الفترة المحددة
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