البحرين.. ارتفاع عدد وفيات كورونا بالمملكة لـ 441 حالة

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، عن تسجيل حالتي وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 441 حالة.





وذكرت الصحة البحرينية في بيان لها ان حالتي الوفاة إحداهما لمواطن يبلغ من العمر 81 عامًا، والأخرى لمواطنة تبلغ من العمر 77 عامًا.





وكانت الصحة البحرينية بالأمس اعلنت عن تسجيل 637 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية منها 218 حالة لعمالة وافدة، و 408 حالات لمخالطين لحالات قائمة، و 11 حالة قادمة من الخارج.





وأوضحت الصحة البحرينية ان الساعات الماضية شهدت اجراءا 14693 فحصا بحثا عن مصابي كورونا.





كما رصدت الصحة البحرينية تعافي 809 حالات إضافية خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات التعافي داخل المملكة إلى 113132.



