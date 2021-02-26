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فن

جومانا مراد تفتتح معرض مصر الدولي للفنون وتشارك بـ45 لوحة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:45 م
جومانا مراد
جومانا مراد
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سعيد فراج
افتتحت الفنانة جومانا مراد، الدورة الثانية من معرض مصر الدولي للفنون (ايجيبت ارت فير) والذي تستمر فعالياته حتي 28 فبراير بمشاركة 120 فنانا من مختلف الدول العربية. 

جومانا أكدت أنها تمتلك 400 لوحة للفن التشكيلي لأنها تعشقه منذ طفولتها وقررت أن أشارك في المعرض بـ 45 لوحة لأهم فناني الفن التشكيلي في العالم العربي حتي يشاهد الفنانيين الشباب إبداعات الفنانين الكبار وخلال جولتي سعدت جدا بالمستوى المتميز للوحات والمعرض فرصة جيدة لالتقاء الفنانين العرب. 

وسوف أشارك في عدة معارض للفن التشكيلي في بعض الدول العربية خلال هذا العام، جومانا تم تنصيبها سفيرة لمستشفى بهية الأسبوع الماضي. 

وتصور جومانا مراد مسلسلها الجديد (مش هنفرح بيكي ) الأسبوع القادم إخراج محمد حماقي وهو عمل يتناول قضايا المرأة.
جومانا مراد جومانا مراد
جومانا مراد جومانا مراد
جومانا مراد جومانا مراد
جومانا مراد جومانا مراد
جومانا مراد جومانا مراد
جومانا مراد جومانا مراد
جومانا مراد جومانا مراد
جومانا مراد جومانا مراد
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