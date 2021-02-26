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أخبار العالم

تونس.. الحبيب الصيد يتعرض لوعكة صحية مفاجئة على الهواء

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:51 م
الحبيب الصيد يتعرض
الحبيب الصيد يتعرض لوعكة صحية مفاجئة على الهواء
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قسم الخارجي

تعرض رئيس الحكومة التونسية الأسبق الحبيب الصيد إلى وعكة صحية مفاجئة على الهواء مباشرة، مساء الجمعة، أثناء استضافته في برنامج  "تونس باريس"، ما إدى إلى إيقاف الحوار.

وبحسب وسائل إعلام تونسية، جرى إيقاف البرنامج بعد حوالي 11 دقيقة على انطلاقه ونقل الحبيب الصيد إلى المستشفى لتلقي العلاج و القيام بالفحوصات اللازمة.

وأظهر مقطع فيديو توقف الحبيب الصيد بشكل مفاجئ عن الحديث خلال الحوار  المذاع على الهواء مباشرة على التلفزيون الرسمي التونسي وقناة فرنسا 24، فيما اعتذر المذيع توفيق مجيد عن استكمال الحلقة لأسباب صحية تتعلق بالضيف.

من جانبه، أكد المتحدث باسم مؤسسة التلفزة التونسية إلياس الجراية أنه تجري حاليا عمليات إسعاف الصيد من قبل وحدات الحماية المدنية والإسعاف التي ستتولى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وترأس الحبيب الصيد الحكومة التونسية من فبراير 2015 حتى أغسطس 2017، كما شغل منصب وزير الداخلية عام 2011.



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