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نقلة حضارية فريدة.. الطرق والكباري: 13 محورا مروريا فقط لمحافظات الصعيد.. شاهد

السبت 27/فبراير/2021 - 10:48 ص
المهندس نصر محمد
المهندس نصر محمد نصر
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نورهان رأفت
قال المهندس نصر محمد نصر ، رئيس منطقة أسيوط والمنيا بهيئة الطرق والكباري ، إن مشروع محور ديروط ، يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير شبكات الطرق ، وتنمية الصعيد ، متابعا :" كان عندنا في عام 2014 38 محور بس على مستوى الجمهورية ومنذ ذلك العام وقرر الرئيس السيسي بأن يكون عددهم 60 محورا " .

وأضاف المهندس نصر محمد نصر ، خلال استضافته في برنامج "مصر بتبني " ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن مصر أنجزت خلال الفترة منذ عام 2014 وحتى عام 2020 مايقرب من 13 محورا ، بالصعيد فقط ، تم الإنتهاء من 6 منهم وجاري العمل في الباقية ، ومن بينهم محور ديروط .

ولفت إلى أن المحور يهدف لربط شبكة الطرق الطولية بالطرق العرضية ، وبالتالي فإن محور ديروط هدفها الرئيسي ربط المحور الصحراوي الشرقي بالمحور الصحراوي الغربي ، مرورا بنهر النيل والتقاطعات على طول الطريق .

وأكمل : نحن بصدد الإنتهاء من المرحلة الأولى لمحور ديروط ، وهي بطول 15 كيلو مترا ، تبدا من طريق "الحوطة" ، وهو سينفذ على ثلاث مراحل .

وتابع : المحور الواحد بيكلف الدولة 2 مليار جنيه في المتوسط ، معقبا : " الصعيد يشهد نقلة حضارية لم يشهدها في تاريخه " .
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