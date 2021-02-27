نقلة حضارية فريدة.. الطرق والكباري: 13 محورا مروريا فقط لمحافظات الصعيد.. شاهد

قال المهندس نصر محمد نصر ، رئيس منطقة أسيوط والمنيا بهيئة الطرق والكباري ، إن مشروع محور ديروط ، يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير شبكات الطرق ، وتنمية الصعيد ، متابعا :" كان عندنا في عام 2014 38 محور بس على مستوى الجمهورية ومنذ ذلك العام وقرر الرئيس السيسي بأن يكون عددهم 60 محورا " .





وأضاف المهندس نصر محمد نصر ، خلال استضافته في برنامج "مصر بتبني " ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن مصر أنجزت خلال الفترة منذ عام 2014 وحتى عام 2020 مايقرب من 13 محورا ، بالصعيد فقط ، تم الإنتهاء من 6 منهم وجاري العمل في الباقية ، ومن بينهم محور ديروط .





ولفت إلى أن المحور يهدف لربط شبكة الطرق الطولية بالطرق العرضية ، وبالتالي فإن محور ديروط هدفها الرئيسي ربط المحور الصحراوي الشرقي بالمحور الصحراوي الغربي ، مرورا بنهر النيل والتقاطعات على طول الطريق .





وأكمل : نحن بصدد الإنتهاء من المرحلة الأولى لمحور ديروط ، وهي بطول 15 كيلو مترا ، تبدا من طريق "الحوطة" ، وهو سينفذ على ثلاث مراحل .



