بسبب مذيعة "الروج".. إحالة فريق عمل نشرة التاسعة للتحقيق

أحالت الهيئة الوطنية للإعلام فريق عمل نشرة التاسعة إلى التحقيق نظرا لما بدر من فريق عمل النشرة المذاعة أمس الجمعة، حيث لم يراع فريق العمل ومذيعة النشرة القواعد والمعايير المهنية لما ارتكبوه من خطأ أثناء قراءة عناوين الأخبار.





وأكدت الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين في بيان لها اليوم، على إحترافية وتميز كافة فرق عمل نشرة التاسعة الذين نقدر ونحترم جهودهم فى العمل وأن الخطأ وارد فى العمل البشرى، ولكن انطلاقا من ثوابت الوطنية للإعلام باحترام ضوابط و قواعد الظهور على الشاشة أمام جمهور المشاهدين واحتراما وتقديرا لحق المشاهد، وأيضا المبادئ والأسس التى وضعتها الوطنية للإعلام فى العمل داخل الاستديوهات فقد تم وقف فريق عمل نشرة التاسعة المذاعة أمس الجمعة عن العمل، لحين الانتهاء من التحقيقات.





وتسببت خطأ من إحدى مذيعات نشرة التاسعة على القناة الأولى في إثارة الجدل لدى جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصرف المذيعة المفاجئ بوضع (روج) على الهواء أثناء تقديم النشرة.