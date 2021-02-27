ضَعف الخوادم.. أول رد من وزارة الاتصالات على أزمة امتحانات أولى ثانوي
السبت 27/فبراير/2021 - 04:37 م
كشفت مصادر مطلعة بوزارة الاتصالات، أن ما شهده بعض طلاب الصف الأول الثانوي من صعوبة تأدية الامتحان ليس له علاقة بخدمات الانترنت والتي تعمل بكفاءة عالية.
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن العطل كان السبب فيه مشكلات واجهت أجهزة الخوادم الخاصة بوزارة التربية والتعليم نتيجة ضعف الطاقة الاستيعابية.
وقالت المصادر إن وزارة التربية والتعليم تحركت بالفعل وعالجت المشكلة من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لتحمل الضغط على أجهزة الخوادم، واستطاع جميع الطلاب اداء الامتحان بنجاح