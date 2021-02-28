غنية بالفيتامينات.. 6 فوائد لتناول فنجان قهوة يوميا

شرب القهوة بإنتظام يحافظ علي صحة القلب والأوعية الدموية لغناها بمضادات الأكسدة وحمض الكلوروجينيك والكافيين.





تساعد القهوة في ضبط هرمونات المزاج وتقليل إلتهابات الجسم لغناها بمركبات البوليفينول التي تعزز القوة المعرفية ووصول الدم إلي أنسجة المخ بشكل جيد.





تساعد علي المحافظة علي مستويات سكر الدم وبالتالي الحماية من مرض السكر.





لها دور كبير جدا في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم وبالتالي الحماية من الجلطات .





غنية بالفيتامينات مثل فيتامين ب2 الذي يعزز الميتابوليزم ويزود الجسم بالطاقة ، وفيتامين ب5 الذي يخفف التوتر ويحسن صحة القلب والبشرة.



