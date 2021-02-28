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رياضة

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:31 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
تنطلق مساء اليوم الاحد مباراة فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي امام نظيره طلائع الجيش في اطار مباريات الجوله الـ 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر ان تقام المباراة في تمام الساعه السابعه والنصف مساء وتذاع عبر قناة " اون تايم سبورت". 

وأدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه امس على ملعب التتش استعدادا ‏لمواجهة طلائع الجيش التي تقام غدا على استاد الأهلي ‏we‏ السلام ضمن منافسات الجولة الـ١٤ ‏في بطولة الدوري الممتاز.‏

بدا المران بفقرة بدنية خفيفة قبل تنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية التي يرغب الجهاز الفني ‏في تنفيذها خلال مواجهة الطلائع.‏

وعقد موسيماني جلسة مع الجهاز المعاون له على هامش المران وذلك ضمن الجلسات ‏التحضيرية بين المدير الفني ومعاونيه.‏

كان الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي، أعلن سلبية المسحة الطبية التي أجراها ‏الفريق أمس؛ استعدادا للطلائع، ضمن البروتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية.‏
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