موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري والقنوات الناقلة

ومن المقرر ان تقام المباراة في تمام الساعه السابعه والنصف مساء وتذاع عبر قناة " اون تايم سبورت".

وأدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه امس على ملعب التتش استعدادا ‏لمواجهة طلائع الجيش التي تقام غدا على استاد الأهلي ‏we‏ السلام ضمن منافسات الجولة الـ١٤ ‏في بطولة الدوري الممتاز.‏





بدا المران بفقرة بدنية خفيفة قبل تنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية التي يرغب الجهاز الفني ‏في تنفيذها خلال مواجهة الطلائع.‏





وعقد موسيماني جلسة مع الجهاز المعاون له على هامش المران وذلك ضمن الجلسات ‏التحضيرية بين المدير الفني ومعاونيه.‏





كان الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي، أعلن سلبية المسحة الطبية التي أجراها ‏الفريق أمس؛ استعدادا للطلائع، ضمن البروتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية.‏