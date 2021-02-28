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أخبار البلد

مصطفى بكرى عن بايدن: يريد تقسيم وتفتيت المنطقة العربية

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:05 ص
صدى البلد
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منار نور
علق الإعلامي مصطفى بكرى علي فتح بايدن رئيس الولايات المتحدة ملف قتل جمال خاشقجي باعتبار ذلك محاولة منه لإشاعة الفوضى بالسعودية.

وغرّد مصطفى بكرى من خلال حسابه الشخصي تويتر: " صباح الخير ، بايدن يتوعدنا ويهددنا بأنه سيصدر بيانا غدا الإثنين حول تقرير جهاز المخابرات المركزية الأمريكية حول مقتل خاشقجي". 

وتابع : " ماذا يريد بايدن ، هل يتباكي علي خاشقجي الذي قامت السعودية بمحاكمة من ارتكبوا الجريمة ضده أم أن المطلوب هو أمن المملكة واستقرارها وإشاعة الفوضى على أراضيها تنفيذا لمخطط الشرق الأوسط الجديد في مرحلته الثانيه لتقسيم وتفتيت المنطقة العربية " . 

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