مصطفى بكرى عن بايدن: يريد تقسيم وتفتيت المنطقة العربية

علق الإعلامي مصطفى بكرى علي فتح بايدن رئيس الولايات المتحدة ملف قتل جمال خاشقجي باعتبار ذلك محاولة منه لإشاعة الفوضى بالسعودية.





وغرّد مصطفى بكرى من خلال حسابه الشخصي تويتر: " صباح الخير ، بايدن يتوعدنا ويهددنا بأنه سيصدر بيانا غدا الإثنين حول تقرير جهاز المخابرات المركزية الأمريكية حول مقتل خاشقجي".





وتابع : " ماذا يريد بايدن ، هل يتباكي علي خاشقجي الذي قامت السعودية بمحاكمة من ارتكبوا الجريمة ضده أم أن المطلوب هو أمن المملكة واستقرارها وإشاعة الفوضى على أراضيها تنفيذا لمخطط الشرق الأوسط الجديد في مرحلته الثانيه لتقسيم وتفتيت المنطقة العربية " .





صباح الخير ، بايدن يتوعدنا ويهددنا بأنه سيصدر بيانا غدا الإثنين حول تقرير جهاز المخابرات المركزيه الأمريكيه حول مقتل خاشقجي ، ماذا يريد بايدن ، هل يتباكي على خاشقجي الذي قامت السعودية بمحاكمة من ارتكبوا الجريمة ضده أم أن المطلوب هو أمن المملكه وإستقرارها وإشاعة الفوضي على — مصطفى بكري (@BakryMP) February 28, 2021