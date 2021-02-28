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رياضة

الدوري الإنجليزي .. آرسنال يقلب الطاولة على ليستر في الشوط الأول ويتقدم 2-1

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:58 م
صدى البلد
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محمد السعيد
تقدم فريق آرسنال على نظيره ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما حاليا، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

تقدم ليستر سيتي بهدف مبكر عن طريق يوري تيليمانس في الدقيقة السادسة من عمر المباراة.

ونجح آرسنال في إدراك التعادل عن طريق ديفيد لويز في الدقيقة 39، قبل أن يضع لاكازيت الجانرز في المقدمة بتسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء، في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

بدأ آرسنال المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: لينو

خط الدفاع: تيرني - ماري - ديفيد لويز - سيدريك.

خط الوسط: تشاكا - محمد النني - روي.

خط الهجوم: ويليان -  نيكولاس بيبي - لاكازيت.

بينما بدأ ليستر سيتي اللقاء بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمى: شمايكل

خط  الدفاع: توماس - إيفانز - سونيكر - كاستاني.

خط الوسط: تيليمانس - ريكاردو - نديدي.

خط الهجوم: بارنيز - إيهانتشو - جيمي فاردي.

ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة، بينما يتواجد أرسنال في المركز الـ 11 بـ 43 نقطة.
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