ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رانيا يوسف ناعية الفنان يوسف شعبان: وداعا

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:00 م
يوسف شعبان
يوسف شعبان
Advertisements
محمد بدران
نعت الفنانة رانيا يوسف، الفنان الكبير يوسف شعبان، الذي وافته المنية مساء اليوم الاحد، إثر إصابته بفيروس كورونا.

ونشرت رانيا، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" صورة للفنان الراحل وعلقت : "وداعا الفنان القدير يوسف شعبان ان اله وان اليه راجعون 🙏🏼"

وكان قد أصيب الفنان يوسف شعبان، منذ أيام بفيروس كورونا المستجد، وتم نقله إلى المستشفى على إثر إصابته بالفيروس، كما دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج يوسف شعبان.


يذكر ان الفنان يوسف شعبان  من مواليد حي شبرا وولد بتاريخ١٦ يوليو ١٩٣١، زقدم الفنان الكبير يوسف شعبان عدد من الشخصيات التي لا تنسى، من أبرزها شخصية رجل المخابرات " محسن ممتاز" فى مسلسل "رأفت الهجان والذي يتولى مسؤولية تدريب "الهجان" حتى يتمكن من زرعه داخل إسرائيل كمواطن يهودي. 


رانيا يوسف ناعية الفنان يوسف شعبان: وداعا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد إصابة يوسف شعبان بـ كورونا | محسن ممتاز ضابط المخابرات الأبرز في الدراما المصرية

عقب شائعة وفاته.. نهال عنبر تطالب الجمهور بالدعاء لـ يوسف شعبان

بعد تدهور حالته الصحية.. يوسف شعبان يتصدر تويتر

موجز السوشيال ميديا.. إليسا تهاجم وزير الصحة اللبناني ويوسف شعبان يتصدر تويتر

ادعوا له.. ابنة يوسف شعبان تكشف تطورات الحالة الصحية لوالدها

رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي يطلب الدعاء لـ يوسف شعبان

ترشيحاتنا

28 مارس نظر دعوى منع مرتضى منصور من الظهور في الإعلام

وفاة يوسف شعبان.. تعرف على قصة زواجه من ابنة إمبراطورة إيران

البنك الأهلي يضرب أسوان بثنائية في الدوري الممتاز

بعد شائعة خروج برص من فمه .. معجزة إلهية تنقذ رضيع المنوفية داخل مستشفى حكومي | صور

وفاة يوسف شعبان متأثرا بإصابته بكورونا

عاصفة مصرية في تركيا.. صحف إسطنبول تتغنى بتألق "الأناكوندا" مصطفى محمد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أغرب شكل اسكوتر صنع في التاريخ

بلطي وجمبري وفيليه .. طريقة عمل الكبسة بالمأكولات البحرية

أصل الحكاية .. تعرف على أول من صنع إطارات السيارات المملوءة بالهواء