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مرأة

للنساء فقط .. كيف تجعلى آلام الدورة الشهرية أقل

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:30 م
للنساء فقط .. كيف
للنساء فقط .. كيف تجعلى الام الدورة الشهرية اقل
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اسماء محمد
تعانى الكثير من الفتيات والسيدات من تقلصات الدورة الشهرية سواء خلال فترة الحيض نفسها او قبلها لدرجة ان الفتاة في بعض الاحيان قد تعانى من تقلصات عديدة لاتزول بسهولة.

نعرض لكم طرق علاج الام الدورة الشهرية وتسكينها وفقا لما ذكره موقع " mayoclinic." .
الحصول على قسط كافٍ من النوم والراحة ، تشمل الأشياء التي قد ترغب في تجربتها ما يلي:

التمرين
 يساعد النشاط البدني الخفيف المنتظم في تخفيف تقلصات الدورة الشهرية لدى بعض النساء.
استخدم الحرارة. قد يخفف النقع في حمام ساخن أو باستخدام وسادة تدفئة أو زجاجة ماء ساخن أو رقعة تسخين أسفل البطن من تقلصات الدورة الشهرية.

 المكملات الغذائية
 أشارت الدراسات إلى أن فيتامين هـ وأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين ب 1 (الثيامين) وفيتامين ب 6 ومكملات المغنيسيوم قد تقلل من تقلصات الدورة الشهرية.

الحد من التوتر
قد يزيد الضغط النفسي من خطر إصابتك بتقلصات الدورة الشهرية وشدتها.

مسكنات الآلام
يمكن أن تساعد مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية ، مثل إيبوبروفين (أدفيل ، وموترين آي بي ، وغيرهما) أو نابروكسين الصوديوم (أليف) ، بجرعات منتظمة تبدأ في اليوم السابق لتوقع بدء الدورة الشهرية ، في السيطرة على ألم التقلصات. تتوفر أيضًا الأدوية المضادة للالتهاب غير الستيرويدية التي تُصرف بوصفة طبية.

تناولي مسكنات الألم في بداية الحيض أو بمجرد شعورك بالأعراض ، واستمري في تناول الدواء حسب التوجيهات لمدة يومين إلى ثلاثة أيام ، أو حتى تختفي الأعراض.

تحديد النسل الهرموني
تحتوي حبوب منع الحمل التي تؤخذ عن طريق الفم على هرمونات تمنع الإباضة وتقلل من شدة تقلصات الدورة الشهرية، و يمكن توصيل هذه الهرمونات بعدة أشكال أخرى: حقنة ، أو رقعة جلدية ، أو غرسة تحت جلد ذراعك ، أو حلقة مرنة يتم إدخالها في المهبل ، أو جهاز داخل الرحم (اللولب).

جراحة
 إذا كانت تقلصات الدورة الشهرية ناتجة عن اضطراب مثل التهاب بطانة الرحم أو الأورام الليفية ، فقد تساعد الجراحة لتصحيح المشكلة في علاج الأعراض، قد يكون الاستئصال الجراحي للرحم خيارًا أيضًا إذا فشلت الأساليب الأخرى في تخفيف الأعراض وإذا كنت لا تخطط لإنجاب أطفال.
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