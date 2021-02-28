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برلمان

وزيرة التضامن: 3.8 ملايين أسرة مسجلة في تكافل وكرامة.. ونطمح للوصول إلى 4 ملايين

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:45 م
وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
صرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأن برنامج تكافل وكرامة بدأته الوزارة نهاية عام ٢٠١٤، حيث مر بمراحل مختلفة، حتي وصل مع الضمان الاجتماعي الي ٣.٨ مليون اسرة، كما أزمة كورونا أتاحت دعما نقديا للمرشدين السياحيين وعدد الفئات من الاخري.

واضافت القباج، خلال مشاركتها في لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب وذلك برئاسة النائب طارق رضوان، وبحضور  اللواء محمد درويش مستشار الاتصال السياسي بوزارة التضامن الاجتماعي والمستشار محمد القماري المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي وشادي عبدالله زلطة المستشار الإعلامي للوزارة وأمينة طراف معاون وزيرة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية، أن هناك ٨.٥ مليون اسرة مسجلة في برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، مشددة علي ان هذا العام نطمح في الوصول الي ٤ ملايين أسرة في برنامج تكافل وكرامة.

واوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن برنامج فرصة يؤهل الاشخاص للالتحاق بسوق العمل بهدف تمكينهم اقتصاديا، كما بدأت الوزارة التوجه نحو الوحدات الانتاجية من أجل تنشيط حركة الانتاج الزراعي في الريف، كما نفذت الوزارة العديد من التدخلات خلال المرحلة الاولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عبر برنامج سكن كريم وتنفيذ القوافل الطبية والبيطرية، كما شددت علي أن هناك اهتماما بملف الحضانات موضحة موافقة السيد رئيس الجمهورية على توفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة، ومؤكدة أن الحضانات تشكل تهديدا علي حياة الاطفال سيتم غلقها.

وأشارت نيفين القباج إلى أن الوزارة تتوسع في ملف  "٢ كفاية" و"مودة" خاصة في الجامعات، كما تم افتتاح ٢٤ وحدة تضامن اجتماعي داخل الجامعات الحكومية، كما تتضمن الوحدة بنك ناصر الاجتماعي من أجل زيادة وعي الشباب والطلاب بالادخار، مشددة علي ان وزارة التضامن الاجتماعي تقدم خدمة التعافي من الادمان مجانية ويتم تنفيذ كشف علي السائقين والجهاز الوظيفي للدولة، مشيرة إلى أن نسبة التعاطي انخفضت بشكل كبيرا ، كما أن الوزارة تنفذ تطويرا شاملا لمركز البحوث الجنائية والاجتماعية، فضلا عن تنفيذ مرصد اجتماعي.
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