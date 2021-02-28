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أخبار العالم

رجل يشوه طليقته بـ مادة حارقة في البحرين .. تفاصيل القصة

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:35 م
صدى البلد
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حسام رضوان
كشفت الصحف البحرينية اليوم الأحد، عن قضية اعتداء مواطن على طليقته بسكب مادة حارقة على جسدها خلال خلاف نشب بينهما.

وبحسب "البلاد" البحرينية، قال رئيس نيابة محافظة العاصمة المنامة إن النيابة العامة تلقت بلاغا من مركز شرطة الخميس (ب) مفاده قيام شخص بالاعتداء على جسد طليقته بأن سكب مادة حارقة على انحاء متفرقة من جسدها إثر خلاف بينهم.

وأضافت الصحيفة أن النيابة باشرت التحقيق بالواقعة فور إخطارها بها وقررت المجني عليها أثناء تواجدها بمنزل طليقها برفقة والدته وشقيقه طلب منها طليقها التوجه للمطبخ برفقته وحصل خلاف بينهم قام على اثره بوضع يده على عنقها وخنقها وعندما استنجدت بالصراخ قام بأخذ كأس به مادة حارقة وسكبه على جسدها.

وتدخلت والدته وشقيقه وتم نقلها الى المستشفى، واستجوبت النيابة المتهم الذي انكر ما نسب اليه من اتهام واضاف انه اثناء المشاجرة سقط كأس يحمل المادة الحارقة عليه وعلى المجني عليها ، كما استمعت النيابة إلى اقوال شقيق المتهم وندبت خبراء مسرح الجريمة والطبيب الشرعي للكشف على الطرفين وأمرت بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق واستكمال التحقيقات وانتظار التقارير الفنية تمهيدًا للتصرف النهائي بالقضية حسب ماتسفر عنه التحقيقات.
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