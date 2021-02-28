الأمم المتحدة تتهم مشاركين في الحوار السياسي الليبي بتلقي رشى من أجل التصويت للدبيبة.. المبالغ المدفوعة وصلت إلى 500 ألف دولار.. مكتب رئيس الوزراء ينفي.. واللجنة العسكرية تستعد لمنح الثقة للحكومة

- اتهامات من الأمم المتحدة لأعضاء الحوار السياسي بتزوير انتخابات الدبيبة

- مكتب الدبيبة: التقرير الأممي ناتج عن مغالطات سابقة تهدف لتعطيل مسيرة التوافق الوطني

- عقيلة صالح يدعو لتشكيل الحكومة الليبية الجديدة وفق "التوزيع الجغرافي العادل"









كشف خبراء من الأمم المتحدة في تقرير رفع إلى مجلس الأمن، عن شراء أصوات ثلاثة مشاركين على الأقل في محادثات السلام الليبية، التي ترعاها الهيئة الدولية.





وتم انتخاب رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد دبيبة مطلع الشهر خلال منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي انطلق بتونس في شهر نوفمبر من العام الماضي، وكان آخر محاولة للأمم المتحدة لإنقاذ البلاد من نزاعها المستمر منذ عقد.





وفي تقرير من المقرر تقديمه إلى مجلس الأمن في شهر مارس المقبل، وجد خبراء الأمم المتحدة أنه خلال محادثات تونس عرض اثنان من المشاركين "رشاوى تتراوح بين 150 ألف دولار و 200 ألف دولار لثلاثة أعضاء على الأقل في منتدى الحوار السياسي الليبي إذا التزموا بالتصويت لدبيبة كرئيس للوزراء".





وقال التقرير الذي نشرته وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" إن "أحد المندوبين ”انفجر غضبا في بهو فندق فور سيزنز في تونس العاصمة عند سماعه أن بعض المشاركين ربما حصلوا على ما يصل إلى 500 ألف دولار مقابل منح أصواتهم إلى دبيبة، بينما حصل هو فقط على 200 ألف دولار".





وجاءت الادعاءات الأخيرة بعد أن طالبت عدة منظمات ليبية في شهر نوفمبر من العام الماضي، بفتح تحقيق في تهم الفساد بشأن اختيار المسؤولين المستقبليين.





من جانب آخر، نفى أحمد الشركسي، مستشار الدبيبة، صحة تقرير الأمم المتحدة، قائلًا في تصريحات لصحيفة "المرصد" الليبية، اليوم الأحد: "نؤكد على نزاهة عملية إختيار السلطة التي جرت في جنيف وشفافيتها وقد تابعها كل الليبيين".





وأضاف "التسريب الذي صدر اليوم هو تقرير صحفي ناتج عن مغالطات سابقة قيلت بهدف تعطيل مسيرة التوافق الوطني".





وتابع الشركسي "من أولويات حكومتنا بعد نيل الثقة النيابية دعوة لجنة التحقيق ودول مجلس الأمن والبعثة لنشر هذا التقرير بشكل علني ووضعه في يد الليبيين".





واستطرد قائلًا: "نرفض التدخلات السياسية السلبية الهادفة لإعادة ليبيا لمربع الحرب والصراع المسلح".





كما نفت عضوة مجلس النواب الليبي وعضوة ملتقى الحوار السياسي ربيعة أبوراص، صحة التقرير، قائلةً في بيان رسمي إن "التحقيق والمساءلة عنصر جوهري في مفهوم الحكم الديمقراطي الذي يقوم على التشاركية البناءة ومن هذا المبدأ نتأسف لما ورد إلينا وتناقلته وسائل الإعلام المحلية والدولية بشأن تلقي بعض أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي رشوة مقابل الإدلاء بأصواتهم".





وطالبت أبوراص بتحقيق ومساءلة رسمية ومجتمعية موسعة تشمل جميع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي وقالت : "أطالب رغم أنني لم أرى أمامي أي صفقة من هذاالنوع ولم يتم عرضها على شخصي من أي طرف مشارك بالحوار ومارست حقي في التصويت بكل شفافية".





وأعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، اليوم الأحد، جاهزية وأمن موقع اجتماع مجلس النواب الليبي في مدينة سرت لعقد جلسة منح الثقة للحكومة.





وقالت اللجنة في تصريحات لقناة "الحدث": "تم حل الخلاف القائم والاتفاق على تأمين سرت خلال جلسات النواب لمنح الثقة بحكومة الوحدة".





في الوقت نفسه، دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الأحد، إلى تشكيل الحكومة الجديدة على أساس التوزيع الجغرافي العادل، وإجراء الانتخابات في موعدها، وذلك خلال لقائهاللسفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، في مدينة القبة الليبية.





وبحسب بيان صادر عن مجلس النواب الليبي، فإن "صالح أكد للسفير الألماني ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها دون تأجيل، وضرورة أن تشكل الحكومة المرتقبة تأسيسا على مبدأ التوزيع العادل بين الأقاليم الثلاثة"، في إشارة إلى أقاليم برقة وفزان وطرابلس.



