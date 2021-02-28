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أخبار البلد

سكرتير المجمع المقدس يلقى عظة الأحد على فضائية ON TV

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:53 م
نيافة الأنبا دانيال
نيافة الأنبا دانيال أسقف امعادي سكرتير المجمع المقدس
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سامح سلام
ألقى نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، اليوم، كلمة عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات ( ON - dmc - الحياة - cbc )، وذلك في إطار عظة الأحد الأسبوعية.

جاءت عظة الأحد لنيافة الأنبا دانيال حول جزء من الأصحاح السادس من إنجيل القديس  يوحنا والذي تضعه الكنيسة في إنجيل قداس الأحد الثالث من شهر أمشير الذي يوافق اليوم.


وصدر عدد جديد من مجلة الكرازة التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث يحمل الغلاف صورتين لقداسة البابا تواضروس الثاني وعددًا من أحبار الكنيسة خلال صلوات تدشين كنيستى السيدة العذراء والأنبا موسي بالمنشية ومارجرجس والأنبا أنطونيوس بمحرم بك بالإسكندرية وذلك يومى ١٤ و١٥ فبراير الجارى على التوالى.


وجاءت افتتاحية العدد بقلم قداسة البابا تواضروس الثاني تحت عنوان " فرحة الميرون" حيث أعلن قداسته عن عمل الميرون للمرة ال٤٠ فى تاريخ كنيستنا وذلك خلال شهر مارس المقبل.

وأوضح قداسة البابا معنى وفاعلية هذا السر وتاريخه فكلمة ميرون هى كلمة يونانية معناها طيب أو رائحة عطرية ويعد السر الثانى فى عداد الأسرار الكنسية السبعة بعد سر المعمودية كما أنه لا يتكرر فى حياة المسيحى إلا مرة واحدة بعد معموديته بالإضافة إلى استخدامه فى تدشين المذابح والكنائس وأوانى الخدمة السرائرية والمعموديات والأيقونات.

وأشار قداسته إلى أن عمل الميرون بدأ منذ العصر الرسولى حيث أخذ الآباء خلطة الحنوط الموجودة فى كفن السيد المسيح وكذلك الأطياب التى أحضرتها المريمات ومزوجوها بزيت الزيتون النقي وقدسوها بالصلاة وجعلوها دهنًا مقدسًا لسر مسحة الروح القدس.

وأضاف قداسة البابا إلى أن الميرون المقدس يتكون من إضافة ٢٧ مادة مستخلصة كزيوت عطرية تضاف إلى زيت الميرون النقى وتتقدس بالصلوات والقراءات والألحان والقداسات.

وفى ختام مقاله أستعرض قداسته سبع ميزات الأسلوب الجديد فى تحضير الميرون والذى استخدم منذ عام ٢٠١٤ بموافقة أعضاء المجمع المقدس وكانت نتائجه مبهرة حيث يقوم على استخدام الزيوت العطرية الطبيعية المستخلصة بكفاءة تامة وبنقاوة كاملة.

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