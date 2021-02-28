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ديني

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الفترة المسائية بكلية التجارة

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:01 م
جولة رئيس جامعة الأزهر
جولة رئيس جامعة الأزهر
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محمد شحتة
تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ لجان امتحانات الفترة المسائية بكلية التجارة بنين بالقاهرة. 
   
وأوضح رئيس الجامعة خلال الجولة أن الامتحانات تسير وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية في سبيل مواجهة جائحة كورونا. 
   
وتفقد رئيس الجامعة لجان  امتحانات الفرقة الثالثة (مادة الإحصاء)، وخلال الجولة اطمأن رئيس الجامعة على الإجراءات التي أقرتها الجامعة لامتحانات ونظام الأسئلة، كما اطمأن على وجود أستاذ المادة وسط الطلاب؛ للرد على أي استفسار لهم خلال أداء الامتحان اليوم، وتابع رئيس الجامعة مدى التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية، ومراعاة التباعد الاجتماعي؛ حفاظًا على صحة وسلامة الجميع، إضافة إلى ارتداء الجميع للكمامات. 
   
كان في استقبال رئيس الجامعة الدكتور محمد يونس، عميد كلية التجارة، والدكتور عماد الصايغ، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الوهاب حجاج، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ يسري رشدي الصواف، مدير عام الكلية.
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