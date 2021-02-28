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محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب: تجميع وتصنيع البلازما أمن قومي.. فيديو

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:40 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب
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حمزة شعيب
عرض الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج  "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"، كلمة وكيل مجلس النواب، النائب محمد أبو العينين والتي طالب فيها وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بإلقاء محاضرة حول أهمية التبرع بالدم وكيف يخدم ذلك المواطن وكيف يستفيد جسمه.


وأكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أهمية قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.


وقال وكيل مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي وبحضور الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، إن البلازما قضية أمن قومي وتعني دخول تكنولوجيا حديثة في مصر واستخلاص البلازما من الدم، موضحا أن مشروع قانون بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها يحقق الاكتفاء الذاتي.


وأضاف وكيل مجلس النواب أن مصر تسعى دائما إلى احترام القواعد و القوانين الدولية، موضحا أن هذا مبدأ أساسي ويعد أحد أهداف وفلسفة القانون، مشيرا إلى أن القانون حدد المتبرع من الناحية الصحية.


ودعا وكيل البرلمان الدكتورة هالة زايد لإلقاء محاضرة حول أهمية التبرع بالدم وكيف يخدم ذلك المواطن وكيف يستفيد جسمه.


واستطرد أبو العينين أن شرح الفوائد الصحية للتبرع يأتي في إطار حملة تسويقية إنسانية ودينية وصحية أيضا، مؤكدا أن البلازما أمن قومي  وبوابة جديدة للاستثمار في هذا المجال، داعيا إلى تحديث وتطوير بنوك الدم.
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