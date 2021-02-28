الأسطى سارة في الورشة .. فتاة تتحدى الظروف لمساعدة والديها .. فيديو

روت سارة أحمد دياب، فتاة تعمل في ورشة أبيها ميكانكي سيارات، عن تفاصيل حياتها والتحاقها بورشة أبيها، في مهنة عرفت أنها قاصرة عل الرجال فقط.





وقالت سارة خلال لقائها مع مراسل ببرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، ويذاع على قناة صدى البلد، أنها من مركز ميت غمر بالدقهلية، وتبلغ من العمر 23 عامًا، وتعمل في المهنة منذ فترة كبيرة.





وتابعت أن الجميع شك في قدراتها على المداومة بالمهنة الشاقة على حد وصفهم قائلين إنها سوف تكل وتمل وتزهق، ولن تكون على قدر المهنة، لكنها طلبت من والدها أن يعلمها أن تكون الأسطى سارة، للتعامل مع الزبائن رجال ونساء.





وأوضحت: «أيدي شحم وزيت مش زي البنات خالص»، مردفة «تعلمت الكلام والأسلوب، لكن بحدود وبضحك، وأهزر ولكن كله في حدود الشغل»، مؤكدة: «الشغل لا يحتاج قوة وعضلات بقدر ما يحتاج لعقل يفكر».





أما والدتها عبرت عن سعادتها بابنتها قائلة: «لما عرفت رغبتها بالعمل مع والدها قولتلها ربنا يوفقك والمشوار ده هيكون خير ليكي لأن أبوكي تعب عشان يجيب جنيه حلال».





أما الأب فلم يوار فخره بابنته معتبرًا ابنته سارة أنها أشطر منه فنيًا، وتجيد تشطيب الشغل قائلًا: «ساعات الطالب بيكون أحسن من أستاذه».