يسرا: لما بسافر بتكلم مع الكلب بتاعي في التليفون





وأشارت "يسرا"، إلى أنها لم تتوقف ولا تتأثر عند انتقاد بعض الجمهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفة أنها تستمتع بحب كبير جدا وهو حب زملائها وعائلتها وجميع من حولها.

كشفت الفنانة يسرا عن إنها تميل لتربية الكلاب، قائلة:"أنا بحب الكلاب جدا والكلب عندي بيخاف من خالد أوي".وتابعت "يسرا" خلال حوارها ببرنامج "سهرانين"،"لما كنت بسافر كنت بكلمه في التليفون..وهو كان حافظ صوتي".واسترسلت:" لما بسافر بيفضل يدور عليا في البيت كله ولما مبيلاقنيش بيعيط".وفي سياق آخر، أوضحت يسرا، أن يوجد بعض الأشخاص التى لا تربط بينكم صلة ولكن تحافظ على كرامة محبيها وترد غيبته، فيوجد بالفعل بعض الأشخاص يضعهم الله في طريقك يدافعوا عن إهانتك في عدم وجودك.