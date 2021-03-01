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توك شو

القلم وقعلي ضرس العقل.. يسرا تروي كواليس ضرب أحمد زكي​ 6 أقلام في الراعي والنساء

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:24 ص
الفنانة يسرا
الفنانة يسرا
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إسراء صبري
روت الفنانة يسرا كواليس عملها مع الفنان أحمد زكي، قائلا: "كان في مشهد عندنا اسمه يوم الأقلام العالمي"..مسترسله:"في المشهد دا أنا ضربت أحمد زكي 6 أقلام وسعاد قلم في فيلم الراعي والنساء".

وتابعت "يسرا" خلال حوارها ببرنامج "سهرانين" :"صورنا مجموعة الأقلام دي في يوم واحد"، معقبة: "أنا مبعرفش أضرب وأحمد زكي قالي أضربيني".

وأكملت :"جت سعاد حسني عشان تضرب أحمد القلم وبعد الضربة أحمد جه قالي ضرس العقل وقع من قوة ضربة سعاد".
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