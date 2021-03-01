مبقدرش أعتذر عن أي شغل معاه.. يسرا تروى تفاصيل علمها مع الفنان عادل إمام

كشفت الفنانة يسرا عن كواليسها مع عادل إمام، قائلة: "في الكزاليس مع عادل أمام انت بتبقى قاعد مبسوط وبتضحك وتهزر..عادل إمام عارف اسم كل واحد في فريق العمل"، معقبة:"هو شخص جميل ودمه خفيف وملتزم".



واسترسلت: "لما بيحس أنه عمل مشهد حلو من المستحيل يعيده تاني" معقبة: عادل إمام كان لما يعمل دور شخصية فقيرة كان لازم يظهر بمظهر نضيف".



وأضافت:" أنا بحب كل أعمالي مع عادل إمام وكنت محظوظة أني شاركت معاه في 17 فيلم.



وأكملت: "مقدرنش أنسى" الكماشة اللى عملها عليا عادل إمام مع الكاتب وحيد حامد ومروان حامد، وذلك أثناء فيلم عمارة يعقوبيان.



وأضافت: "عادل إمام عرض عليا المشاركة فى الفيلم بخمس مشاهد وقال لى" خليكى جدعة واعملى معانا خمس مشاهد " فاعترضت فقال لى " أقرى الورق ولما قرأت وافقت وقابلت الشخصية الحقيقة وقلدتها فى كل شيء.



وأشارت إلى أن عادل إمام عرض عليها عمل وهي لم تستطيع أن ترفضه، معقبة:"كلمت المخرج ورفضت فيلم عشان خاطر عادل إمام".