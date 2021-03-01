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توك شو

مبقدرش أعتذر عن أي شغل معاه.. يسرا تروى تفاصيل علمها مع الفنان عادل إمام

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:54 ص
الفنانة يسرا
الفنانة يسرا
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إسراء صبري
كشفت الفنانة يسرا عن كواليسها مع عادل إمام، قائلة: "في الكزاليس مع عادل أمام انت بتبقى قاعد مبسوط وبتضحك وتهزر..عادل إمام عارف اسم كل واحد في فريق العمل"، معقبة:"هو شخص جميل ودمه خفيف وملتزم".

واسترسلت: "لما بيحس أنه عمل مشهد حلو من المستحيل يعيده تاني" معقبة: عادل إمام كان لما يعمل دور شخصية فقيرة كان لازم يظهر بمظهر نضيف".

وأضافت:" أنا بحب كل أعمالي مع عادل إمام وكنت محظوظة أني شاركت معاه في 17 فيلم.

وأكملت: "مقدرنش أنسى" الكماشة اللى عملها عليا عادل إمام  مع الكاتب وحيد حامد ومروان حامد، وذلك أثناء فيلم عمارة يعقوبيان.

وأضافت: "عادل إمام عرض عليا المشاركة فى الفيلم بخمس مشاهد وقال لى" خليكى جدعة واعملى معانا خمس مشاهد " فاعترضت فقال لى " أقرى الورق ولما قرأت وافقت  وقابلت الشخصية الحقيقة وقلدتها فى كل شيء. 

وأشارت إلى أن عادل إمام عرض عليها عمل وهي لم تستطيع أن ترفضه، معقبة:"كلمت المخرج ورفضت فيلم عشان خاطر عادل إمام".
 
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