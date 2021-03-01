بعد الاشتراك معها في آخر أعمالها.. شيكو ينعى أحلام الجريتلي

نعى الفنان هشام محمد الشهير بـ "شيكو"، الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي التي توفيت مساء أمس عن عمر يناهز الـ 70 عاما.







‬‏‪ونشر "شيكو" عبر حسابه بإنستجرام ‏صورة للفنانة الراحلة وعلق عليها قائلا"الفنانة احلام الجريتلي في ذمة الله...الفاتحة







وتوفيت الفنانة أحلام الجريتلي، عن عمر يناهز 70 عامًا، وستقام الجنازة من منزل العائلة بالعباسية اليوم الاثنين بعد صلاة الظهر.







وحرصت نقابة المهن التمثيلية‬ على نعى الراحلة، وكتبت عبر صفحتها بموقع فيسبوك "رحم الله الفقيدة والهم اهلها وجمهورها الصبر والسلوان".



أحلام الجريتلي ممثلة مصرية من أصول شركسية، شاركت في الكثير من المسلسلات، ومنها "من أطلق الرصاص على هند علام، السندريلا، الفتوة، البرنس" وغيرها، وآخر أعمالها مسلسل "اللعبة 2" مع هشام ماجد وشيكو".



