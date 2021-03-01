90 % نسبة وصول طلاب أولى ثانوى لمنصة امتحان اللغة الإنجليزية بالقليوبية



جاء ذلك خلال تفقد سماح إبراهيم يرافقها عبد الرحمن فتح الباب مدير عام إدارة بنها التعليمية سير إمتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الأول الثانوى بمدرسة السادات الثانوية بشبلنجة ومدرسة عثمان ابن عفان الابتدائية لمتابعة امتحان الصف الخامس الابتدائي والأول الثانوى.





واطمأنت وكيل المديرية على انتظام سير الامتحانات بالمدرستين وتوفير كافة المستلزمات الوقائية وتطبيق جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية، على أبنانا الطلاب خلال أدائهم امتحانات الفصل الدراسي الأول.



وشدد عد الرحمن فتح الباب على ضرورة الحرص على سلامة الطلاب والمراقبين، وتوفير الجو النفسى الملائم لأداء الامتحانات لسلامة الطلاب مع الحفاظ على الروح المعنوية لهم، مؤكدا على ضرورة التعقيم والتطهير الدائم لكافة اللجان والمقرات قبل وبعد الامتحان وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين واتخاذ كافة التدابير.

