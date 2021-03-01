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أخبار البلد

3 لجان تبدأ أعمالها في اليوم الأول لاجتماعات المجمع المقدس

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:42 م
صدى البلد
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كتب - سامح سلام


بدأت اليوم، فعاليات انعقاد لجان المجمع المقدس والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام في المقر البابوي بالقاهرة، ثم يعقد الاجتماع العام للمجمع في مركز لوجوس بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون يوم الخميس.

وذكر بيان صادر اليوم عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن أولى الفعاليات للفترة الصباحية بدأت باجتماع لجنة الرعاية والخدمة، تبعتها لجنة الأسرة ثم لجنة العلاقات العامة.

ويتكون المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية من 12 لجنة ويعتبر المجمع المقدس هو أكبر سلطة كنسية، وقد تم وضع اللائحة الأساسية له واعتمادها في 2 يونيو عام 1985.

ويناقش المجمع برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إعادة تشكيل المجالس الإكليريكية الإقليمية الستة في الداخل والخارج، المعنية بالأحوال الشخصية للأقباط والخاصة بقضايا الطلاق والزواج، ‏والتي‏ ‏يتجدد‏ ‏تشكيلها‏ ‏كل‏ 3 ‏سنوات‏،  بعدما صدر قرار انعقاد دورتها الأولى عام 2015، والدورة الثانية 2018. 


وكان قداسة البابا تواضروس، أعلن عن مجموعة من المناسبات التي تشهدها الكنيسة خلال شهر مارس، حيث من المقرر سيامة آباء أساقفة جدد وتجليس أساقفة أيضا، كما يتم الاحتفال بمرور عام على نياحة نيافة الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي والذى يعد أب رهبان البرية، إلى جانب الاحتفال بمرور 50 عاما على نياحة قداسة البابا كيرلس السادس البطريرك الـ116 من باباوات الإسكندرية.


وقال قداسة البابا تواضروس الثاني، إن الكنيسة ستحتفل بعمل الميرون المقدس لمدة يومين وهى المرة الأربعين في تاريخ الكنيسة، وبعد ذلك سيتم حضور الميرون ل50 قداسا خلال الصوم الكبير، وسيتم خلال الفترة المقبلة سيامة أباء كهنة وفي شم النسيم سيتم وضع خميرة الميرون، لافتا إلى أنه سيتم توقف الاجتماع الأسبوعي خلال الأسبوعين القادمين.


وأرسل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، خطابا يحمل أسماء الأساقفة الجدد المقرر رسامتهم أو تجليسهم مارس المقبل.


وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال يومى 6 و7 مارس المقبل بتجليس وسيامة أساقفة جدد للخدمة على مستوى الكرازة ولتلبية الاحتياجات الرعوية لأبناء الكنيسة في مصر وخارجها.
3 لجان تبدأ أعمالها في اليوم الأول لاجتماعات المجمع المقدس
3 لجان تبدأ أعمالها في اليوم الأول لاجتماعات المجمع المقدس
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