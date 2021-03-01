تفاصيل انطلاق اجتماعات المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية





قال القمص موسى إبراهيم ، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الأرثوذكسية ، إن إجمالى لجان المجمع يقدر ب 10 لجان رئيسية ، لافتأ إلى أن فكرة اللجان تشمل التخصص.





وأضاف " إبراهيم " خلال تقرير أذاعته فضائية اكسترا نيوز ، أن اللجان من المقرر أن تجتمع 3 أيام من أيام الاثنين : الأربعاء فى الكاتدرائية وستكون الجلسة العامة يوم الخميس برئاسة البابا تواضروس .





ولفت إلى أن اللجان تبحث الدور الرعوى الذى يعمل بدوره مردود إيجابى على الخدمة فى الكنيسة ، مشيرأ إلى أن عام 2020 لم يشهد أى اجتماعات فى المجمع المقدس نظرأ لظروف جائحة كورونا .





وتابع أن الكنيسة فى فترة كورونا استطاعت أن تستكمل عملها الرعوى فى حدود المتاح ، لافتأ إلى أن تأثير وباء كورونا كان إيجابى بعض الشئ وسيجعل النظرة للخدمة والعمل الرعوى تأخذ أبعاد أشمل .