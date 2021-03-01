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تكنولوجيا

شاهد | أول هاتف كاربون فايبر في العالم

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:31 م
شاهد | أول هاتف كاربون
شاهد | أول هاتف كاربون فايبر فى العالم
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قسم التكنولوجيا
لطالما سمعنا عن سيارات بجسم مصنوع بالكامل من الـ "كاربون فايبر"، هل تخيلت أن تجد هاتفا مصنوعا من نفس المادة بدلا من الزجاج والبلاستيك؟، الإجابة نعم، تم تصنيع أول هاتف ذكي فى العالم مصنوع من  الـ "كاربون فايبر".


وبحسب موقع جي إس إم آربنا التقني، جاء هاتف Carbon 1 MK II الأول فى العالم المصنوع من الـ "كاربون فايبر"، والذى تم تصنيعه فى ألمانيا على مدار سنوات قضاها الفريق المصنع للهاتف للوصول لهذه المرحلة من الإتقان.


يزن هاتف Carbon 1 MK II حوالى 15 جراما، سمكه 6.3 ميلليمتر، ويأتى الهاتف بشاشة قياس 6 بوصات من نوع AMOLED، مغطاة بطبقة Gorilla Glass للحماية من الخدوش والكسر.


كما تم تزويد الهاتف بمعالج من نوع Helio P90 بقوة 2 جيجاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائى 8 جيجابايت، و ذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت، من نوع UFS 2.1 التى تضمن سرعة نقل البيانات.


يمتلك الهاتف بطارية سعة 3000 مللي أمبير، من خلال منفذ شحن من نوع USB-C، وهي بطارية متواضعة مقارنة بالهواتف المتاحة حاليًا فى السوق، مع كاميرا خلفية أساسية مزدوجة  بدقة 16 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 20 ميجابيكسل.


ويبلغ سعر هاتف Carbon 1 MK II حوالى 800 يورو، ما يعادل 15 ألف جنيه مصري.
شاهد | أول هاتف كاربون فايبر في العالم
شاهد | أول هاتف كاربون فايبر في العالم
شاهد | أول هاتف كاربون فايبر في العالم
شاهد | أول هاتف كاربون فايبر في العالم
شاهد | أول هاتف كاربون فايبر في العالم
شاهد | أول هاتف كاربون فايبر في العالم
شاهد | أول هاتف كاربون فايبر في العالم
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