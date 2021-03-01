أندرية زكي يشكر السيسي بعد قرار تشكيل هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية

بعث رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، اليوم الاثنين، برقية شكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد إصداره القرار الجمهوري رقم ٨١ لسنة ٢٠٢١ بتشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية.





تحقيق المواطنة





وجاء في نص البرقية: "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وجميع كنائسنا التابعة للطائفة الإنجيلية، يسعدني أن أعرب عن خالص التقدير لسيادتكم لكل ما تقومون به من مجهودات في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر، وقد بات واضحًا للجميع مواقفكم الداعمة للعيش المشترك، ومجهوداتكم الكبيرة في تحقيق دولة المواطنة على أرض الواقع. نصلي دائمًا لبلادنا العزيزة لدوام التقدم والازدهار".





أوقاف الطائفة الإنجيلية

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها 8 (مكرر)، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 81 لسنة 2021، بشأن تشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية.





وجاء نص قرار الرئيس السيسي رقم 81 لعام 2021 بتشكيل هيئة الأوقاف الإنجيلية لمدة 4 سنوات برئاسة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس المجلس الإنجيلي العام، بالإضافة إلى عضوية نائب رئيس الطائفة وسكرتير المجلس الإنجيلي والأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس نادي لبيب والمستشار بطرس دانيال وماجد أديب فهيم وصموئيل باقي صدقه والمستشار يوسف طلعت.





الأوقاف الكاثوليكية

كما أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 80 لعام 2021 بتشكيل هيئة الأوقاف الكاثوليكية لمدة 4 سنوات برئاسة بطريرك الكاثوليك، وعضوية وكيل الأوقاف الإيبارشية ومطران الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك، ومطران طيبة للأقباط الكاثوليك ومطران الموارنة في مصر، ومطران الأرمن الكاثوليك ومستشار جميل حليم.





التواصل عن بعد

اقترحت اللجنة الطبية الاستشارية لرئاسة الطائفة الإنجيلية، على الجميع استخدام وتطبيق طرق وأساليب مبدعة للتواصل والشركة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحماية، مع تشجيع الكنائس على تبادل الأفكار أو إرسالها على صفحة الطائفة، وذلك تطبيقًا لمبدأ التعايش مع فيروس كورونا، خاصة مع عدم معرفة متى ستنتهي هذه الفترة وتعود الحياة لسابق عهدها.



