التمويل العقاري تشيد بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأجيل تطبيق القانون

أشاد ناجي فهمي، رئيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، قائلا "هذا القرار سيسمح بإجراء حوار مجتمعي واسع حول القانون"، معتبرا أنها خطوة إيجابية.





وأضاف "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم" المذاع عبر قناة "دي إم سي"، "90% من الثروة العقارية في مصر غير مسجلة، وهو أمر ليس جيدا"، موضحا أن هناك عدة أسباب وراء عدم تسجيل المواطنين عقاراتهم منها رسوم التسجيل، وخطواته.





ولفت إلى أن قانون الشهر العقاري في صالح المواطن وليس ضده، وهو ليس جديدا؛ حيث إنه موجود منذ 1946، موضحا أن تسجيل الوحدات السكنية وتوثيقها يرفع من قيمتها، ويحفظ حقوق المواطن.





واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل.





وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض "تطوير عمل منظومة الشهر العقاري، وجهود الحكومة في هذا الصدد.





وقد أطلع الرئيس على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجهًا في هذا الإطار بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.



