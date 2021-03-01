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عوض تاج الدين: هذا اللقاح هو الوحيد المعتمد في العالم

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:12 م
عوض تاج الدين
عوض تاج الدين
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية إن أي مرض عبارة عن حرب بين الميكروبات والفيروسات ومقاومة الجسم.


وأضاف فى مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك فرقا بين الالتهاب والعدوى والمرض نفسه، مشيرا إلى أن متعافي كورونا معرض للإصابة مرة أخري فى حالة المخالطة.


وأوضح أنه ليس هناك ما يمنع ان يصاب متعافي كورونا بالعدوى، ولكنه لا يصاب بأعراض مرضية، وقد يصاب مرة ثالثة وأى عدد من المرات، فهناك مناعة كاملة وأخرى متذبذبة ومعظم الفيروسات تعطي مناعة مؤقتة، فقد يحتاج المصاب لجرعات منشطة، وقد يحصل المصاب على التطعيم ولكنه لا يصاب مرة أخرى.


وأكد أن هناك أمراضا ليس لها تطعيمات، مثل الملاريا وهي ليست فيروسات، ولكنه تشبيه مرضي وهناك أيضا الدرن له تطعيم لا يعطي مناعة كاملة، فالعلم لم يصل إلى تطعيم كامل ضد الدرن.


وأشار إلى أنه من الممكن تواجد فيروس كورونا وفيروسات أخرى على أسطح المنازل، مؤكدا أن لقاح شركة جونسون هو اللقاح الوحيد المعتمد فى العالم.
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