منتصف مارس.. البحث العلمي تعلن انطلاق بمسابقة الرياضيات فى كل مكان

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن مسابقة بعنوان” الرياضيات فى كل مكان” و ذلك بمناسبة اليوم العالمى للرياضيات الذى أقرته منظمة اليونسكو بعد عقد مؤتمرها في باريس يوم 26 نوفمبر 2019 و تم اعتبار يوم 14 مارس من كل عام “يومًا عالميًا للرياضيات”، وذلك بناء على مقترح قدمه الاتحاد الدولي للرياضيات.





حيث يهدف هذا اليوم للتعريف بدور الرياضيات الكبير والمتنامي في الحياة، والاحتفاء بهذا النشاط الإنساني الذي يمارسه البشر منذ عشرات الآلاف من السنين. وستحتفي الشعوب في كل أنحاء العالم بهذا اليوم من خلال أنشطة إبداعية، ومحاضرات تعريفية، وأحداث احتفالية وقدأختير هذا العام عنوان “الرياضيات في كل مكان” .





وفى ذلك سياق متصل أعلنت اللجنة الوطنية للرياضيات المشكلة بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن مسابقة للشباب بعنوان “الرياضيات في كل مكان”.









ودعت الأكاديمية الشباب من سن 15 – 21 سنة للتقدم بمقال حول أحد استخدامات الرياضيات في الحياة اليومية، وذلك في موعد أقصاه الاحد 28 فبراير 2021 ، وذلك بإرسال المقال مرفقًا بصورة بطاقة الرقم القومي وصورة شخصية حديثة على العنوان الالكتروني [email protected]













وأشارت إلى أن شروط ونظام المسابقة:





- يتقدم المتساب المتسابقة بمقال باللغة العربية لا يقل عن ألف كلمة ولا يزيد عن ألفي كلمة موضوعه هو أحد استخدامات الرياضيات في الحياة اليومية.





- يسمح بالمشاركة بمقال واحد لكل متسابق.





- لا يقل عمر المتسابق عن 15 عامًا ولا يزيد عن 21 عام.





- يرسل المقال على العنوان الإلكتروني في موعد أقصاه 28 فبراير 2021، ويرفق به صورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد للمتسابق وصورة شخصية حديثة.





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- تقيم لجنة متخصصة المقالات المقدمة وتختار الفائزين، وذلك على أساس دقة المعلومات وصحتها، الاصالة، وسلامة اللغة والاسلوب.



