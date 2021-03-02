ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شبيه ميسي: أنا نقاش.. وعايز أحقق حلم التمثيل.. فيديو

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:59 ص
شبيه ميسي
شبيه ميسي
Advertisements
هاني حسين
كشف إسلام محمد، سر تشبيهه بـأسطورة كرة القدم العالمية، ليونيل ميسي، قائلا: "أصدقائي قالوا لي إني شبه ميسي".

وأضاف إسلام محمد في حواره مع الإعلامية ريهام سعيد في برنامج " صبايا الخير " المذاع على قناة " النهار": "الشبه بيني وبين ميسي تسبب في شهرتي وسط أصدقائي ومحيط سكني، وانا علاقتي بكرة القدم ليست كبيرة وأنا أهلاوي".

وأوضح إسلام محمد: "دخلت مجال التمثيل عندما كنت في الإعدادية ثم تركته وركزت في عملي في مجال الديكور والنقاشة".

وأكمل إسلام محمد: "أنا متزوج وعندي طفلين، وفي مرة كنت ماشي مع مراتي في الشارع وفتاة طلبت تتصور معايا لأني شبه ميسي ومراتي زعلت مني" مضيفا:"  أتمنى تحقيق  حلم التمثيل وانا بعرف أمثل وأمتلك الموهبة".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد حريق سيارته.. اليوتيوبر أحمد حسن يطالب بحقه من شركة سيارات شهيرة

ميسي يتصدر تويتر بعد قيادة برشلونة للفوز على غرناطة فى الدوري الإسباني

إسراء صبري: دخلت مجال الفن بسبب تشبيهي بالفنانة إلهام شاهين

زعلان على حب عمري .. مجدي الجلاد يعلق على أداء الأهلي أمام البايرن.. شاهد

مصطفى بسيط : أشرف عبد الباقى سباق بالأفكار الجديدة والتمثيل مكنش هدفى

ترشيحاتنا

ملخص مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري

من الصعب خداعه.. 8 صفات مذهلة يتميز بها مواليد شهر مارس

أبو العينين وكيل مجلس النواب: قرار الرئيس السيسي بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري يؤكد تضامنه مع النداءات الشعبية وانحيازه للمواطن

ام جي ZS موديل 2021.. مواصفات وأسعار| صور

كفاية طبطبة ودلع.. طارق يحيى يكشف كواليس تمرد لاعبي الزمالك قبل مباراة دجلة.. تفاصيل

توب مكشوف.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بأنوثتها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الصعب خداعه.. 8 صفات مذهلة يتميز بها مواليد شهر مارس

غير مؤكدة .. أسعار جديدة لـ BMW تثير غضب رواد السوشيال ميديا

تعرفي على الفوائد الصحية لعمل الدلكة