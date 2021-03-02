شبيه ميسي: أنا نقاش.. وعايز أحقق حلم التمثيل.. فيديو

كشف إسلام محمد، سر تشبيهه بـأسطورة كرة القدم العالمية، ليونيل ميسي، قائلا: " أصدقائي قالوا لي إني شبه ميسي".





وأضاف إسلام محمد في حواره مع الإعلامية ريهام سعيد في برنامج " صبايا الخير " المذاع على قناة " النهار": " الشبه بيني وبين ميسي تسبب في شهرتي وسط أصدقائي ومحيط سكني، وانا علاقتي بكرة القدم ليست كبيرة وأنا أهلاوي".





وأوضح إسلام محمد: "دخلت مجال التمثيل عندما كنت في الإعدادية ثم تركته وركزت في عملي في مجال الديكور والنقاشة".





وأكمل إسلام محمد: "أنا متزوج وعندي طفلين، وفي مرة كنت ماشي مع مراتي في الشارع وفتاة طلبت تتصور معايا لأني شبه ميسي ومراتي زعلت مني" مضيفا:" أتمنى تحقيق حلم التمثيل وانا بعرف أ مثل وأمتلك الموهبة".







