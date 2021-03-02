هل يلزم قراءة الفاتحة لكل متوف أم تجوز لجميع الأموات مرة واحدة؟ .. الإفتاء تجيب

ورد سؤال الى صفحة دار الإفتاء الرسمية يقول صاحبه: "هل يلزم قراءة الفاتحة أو غيرها من سور القرآن الكريم لكل متوفً على حده، أم يمكن إهداؤها للجميع دفعة واحدة؟

وردت دار الإفتاء،قائلة:"لا مانع من قراءة الفاتحة وهبة ثوابها للميت سواء كان ذلك لكل ميت واحد على حِدَة أو لعدة أموات مرة واحدة؛ فكل ذلك جائز إن شاء الله تعالى".



