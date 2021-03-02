البحرين: ندعم جهود السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها

أعربت مملكة البحرين، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها واستنكارها الشديدين إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية مقذوف عسكري تجاه إحدى القرى الحدودية بمدينة جازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وتضرر الأعيان المدنية.





ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، جددت وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الداعم لكافة الجهود والمساعي التي تبذلها المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.





وأكدت الخارجية البحرينية وقوفها التام في صف واحد مع المملكة في مواجهة الاعتداءات الحوثية المتواصلة التي تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.





وأعربت الوزارة البحرينية عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا العمل الإرهابي الجبان الذي يستهدف حياة الأبرياء والآمنين.





وأعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم الثلاثاء، سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على إحدى القرى الحدودية في منطقة جازان.





وقال الدفاع المدني في جازان السعودية إن المقذوف تسبب في إصابة 5 مدنيين، منهم 3 مواطنين و2 من المقيمين من الجنسية اليمنية.



