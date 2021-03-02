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فن

وفاة شقيق المخرج خالد يوسف

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:17 م
خالد يوسف
خالد يوسف
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أحمد إبراهيم
نشر المخرج خالد يوسف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، تعليقا يعلن فيه رحيل شقيقه "صلاح". 

وقال خالد يوسف "رحل شقيقى صلاح.. البقاء لله".

وكانت كشفت مصادر عن عودة النائب البرلماني السابق والمخرج خالد يوسف، قريبا إلى مصر، بعد سنوات قضاها خارج البلاد برفقة زوجته الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلى.

الموقف القانوني لـ خالد يوسف

وكشفت مصادر قضائية، أن النائب البرلماني السابق ليس عليه أي قضايا، وأن موقفه القانونى سليم تماما، ويتمتع بكافة حقوقه كمواطن في التنقل والسفر من مكان إلى آخر، لافتة إلى أنه يستطيع دخول البلاد في أي وقت، كونه غير مطلوب على ذمة أي قضايا.

وقالت مصادر خاصة لـ"صدى البلد، إن الموقف القانوني للمخرج والبرلماني خالد يوسف سليم حيث لا توجد ضده أي قضايا أو أزمات قانونية.

وأكدت المصادر، أن خالد يوسف غير مطلوب لأى قضايا سياسية أو جنائية، وبذلك له كامل الحقوق والحريات التي كفلها الدستور المصري للمواطنين.

سفر خالد يوسف إلى فرنسا

وكان المخرج الكبير خالد يوسف، قد سافر في وقت سابق خارج البلاد، ليعيش لفترة خارج مصر مع زوجته الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلى.

آخر أعمال خالد يوسف

تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال المخرج خالد يوسف كانت فيلم "كارما" عام 2018، وقام ببطولته عمرو سعد وغادة عبدالرازق وخالد الصاوي، ولم يحقق الفيلم النجاح الذي كان يأمله صناعه.

وفاة شقيق المخرج خالد يوسف
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