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تعليم

جامعة أسيوط تتدخل .. تفاصيل جديدة في واقعة سؤال عن وفاة أشرف بن شرقي في حقوق سوهاج

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:58 م
طلاب - أرشيفية
طلاب - أرشيفية
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إيهاب عمر

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط إحالة أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق والمنتدب إلى كلية حقوق جامعة سوهاج إلى التحقيق وتوقيع الجزاء المناسب عليه لقيامه بوضع سؤال في امتحان طلاب الفرقة الرابعة افترض خلاله وفاة أشرف بن شرقي لاعب الزمالك تاركا خلفة تركة كبيرة، بينما استخدم تفاصيل مقربة من حياة اللاعب في اللغز المطلوب حله من الطلاب، وذلك في حالة تقدم جامعة سوهاج بمذكرة رسمية 
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وقال رئيس جامعة أسيوط ان الجامعة تتمسك بالأعراف والنظم الجامعية التى تنص على أهمية الحفاظ على جدية وانضباط ورق الأسئلة  الموضوعة فى مختلف الكليات ، وترفض استخدام الشخصيات العامة او المساس بأسمائهم فى وضع الإمتحانات بغرض جذب الإنتباه أو إثارة البلبة ،
وأهابت إدارة جامعة أسيوط بوسائل الإعلام والجمهور على صفحات التواصل الإجتماعى  عدم الإنخراط وراء الأقاويل التي من شأنها  إثارة البلبة مع ضرورة  إتاحة الوقت لإتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة والمتبعة في مثل ذلك النوع من المخالفات.

و تداولت مواقع التواصل الاجتماعي امتحان مادة القانون الدولي للفرقة الرابعة بكلية الحقوق بجامعة سوهاج وقيام أستاذ المادة الأستاذ بكلية حقوق أسيوط والمنتدب لكلية حقوق سوهاج بوضع سؤال افتراضى عن وفاة لاعب نادي الزمالك أشرف بن شرقى المغربى الجنسية نتيجة إصابته بفيروس كورونا وكيفية تقسيم ميراثه مما أثار ردود أفعال واسعة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك 
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