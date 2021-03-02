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السودان في خطر داهم .. سمير فرج يكشف دور البشير في أزمة سد النهضة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:58 م
سمير فرج
سمير فرج
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عبد الخالق صلاح
قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن الأمن السوداني المصري واحد، موضحا أن لقاء رئيس الأركان المصري والسوداني يؤكد أن الامن القومي المصري يتطابق مع السودان وأمن مصر يبدأ من عمق السودان. 

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، إن مصر شهدت تدريبات مشتركة مع السودان خلال الفترة الماضية؛ وسوف يتم التعاون في مجال المخابرات في الفترة القادمة.

ولفت فرج، أن هناك تعاون مصري وسوداني في المشروعات التنموية؛ مرددا: «نحن سعداء بالتعاون المصري السوداني وطول ما السودان مستقرة مصر مستقرة».

وأكد فرج، أن في فترة حكم البشير كان هناك تحيز واضح الي الجانب السوادني؛ حيث كان يوهم السودانيين ان السد في مصلحتهم .

وأشار فرج، أن السد معرض للانهيار في اقرب وقت لانهم لم يراعوا معايير البناء الصحيحة؛ مشيرا إلى أنه في حال انيهار السد سوف تدمر السودان و20 مليون نسمة. 
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