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أخبار البلد

البابا تواضروس يستقبل أسقف الكنيسة القبطية في بوليفيا بالمقر البابوي

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:49 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم نيافة الأنبا يوسف أسقف بوليفيا.

وناقش قداسة البابا تواضروس الثاني - خلال اللقاء - مع نيافة الأنبا يوسف أسقف بوليفيا عدد من الموضوعات الخاصة بأمور الخدمة والرعاية بالإيبارشية. 


واستأنف المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية،اليوم الثلاثاء، اجتماعات لجانه،والتي بدأت أمس وتستمر حتى غدا الأربعاء، تمهيدًا لعقد الاجتماع العام للمجمع في مركز لوجوس بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، يوم الخميس المقبل.


ويشهد المقر البابوي في القاهرة خلال فترة النهار، اجتماعات لجان الإيمان والتعليم، ثم العلاقات المسكونية، وبعدهما الإعلام والمعلومات.
وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تجتمع فيها لجان المجمع المقدس بعد الإغلاق الذي جرى خلال عام ٢٠٢٠ بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.  

وانطلقت أمس فعاليات انعقاد لجان المجمع المقدس والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام في المقر البابوي بالقاهرة، ثم يعقد الاجتماع العام للمجمع في مركز لوجوس بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون يوم الخميس.

وذكر بيان صادر اليوم عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن أولى الفعاليات للفترة الصباحية بدأت باجتماع لجنة الرعاية والخدمة، تبعتها لجنة الأسرة ثم لجنة العلاقات العامة.

ويتكون المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية من 12 لجنة ويعتبر المجمع المقدس هو أكبر سلطة كنسية، وقد تم وضع اللائحة الأساسية له واعتمادها في 2 يونيو عام 1985.

ويناقش المجمع برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إعادة تشكيل المجالس الإكليريكية الإقليمية الستة في الداخل والخارج، المعنية بالأحوال الشخصية للأقباط والخاصة بقضايا الطلاق والزواج، ‏والتي‏ ‏يتجدد‏ ‏تشكيلها‏ ‏كل‏ 3 ‏سنوات‏،  بعدما صدر قرار انعقاد دورتها الأولى عام 2015، والدورة الثانية 2018. 

وكان قداسة البابا تواضروس، أعلن عن مجموعة من المناسبات التي تشهدها الكنيسة خلال شهر مارس، حيث من المقرر سيامة آباء أساقفة جدد وتجليس أساقفة أيضا، كما يتم الاحتفال بمرور عام على نياحة نيافة الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي والذى يعد أب رهبان البرية، إلى جانب الاحتفال بمرور 50 عاما على نياحة قداسة البابا كيرلس السادس البطريرك الـ116 من باباوات الإسكندرية. 

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