صحف الكويت اليوم: الأمير يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة.. مصر والسودان: المرحلة الثانية من ملء سد النهضة تهدد أمننا.. ألمانيا تدرس تمديد إغلاق كورونا.. وبايدن يعد بتطعيم جميع الأمريكيين نهاية مايو

الكويت تسجل أعلى عدد إصابات بـ «كورونا» منذ بداية الجائحة

4 وزراء جدد واستحداث حقيبتين بالحكومة الكويتية الجديدة

نهاية مارس مهلة جديدة لمخالفي الإقامة في الكويت

إدارة بايدن لإسرائيل: أوقفوا ضرب إيران في سورية

البيت الأبيض يطلق معركة جديدة لتعديل «النظام الانتخابي»

«جونسون آند جونسون» تخطط لاختبار لقاحها على الأطفال













تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأربعاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، فيما ركزت بشكل خاص على الشأن المصري.





فقد سلطت صحيفة "الوطن" الضوء على إعلان وزيري خارجية مصر سامح شكري والسودان مريم الصادق المهدي أن قيام إثيوبيا بتنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة بشكل أحادي سيشكل تهديدا مباشرا للأمن المائي للبلدين.





وشدد الوزيران في بيان مشترك صادر في ختام المباحثات التي جرت بينهما أمس، الثلاثاء، بالقاهرة على أن هذا الإجراء سيعد خرقا ماديا لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015.





محليا، أبرزت صحيفة "القبس" إصدار الأمير الشيخ نواف الأحمد مرسومًا بتشكيل الحكومة الجديدة. وكان رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد قد رفع اليه أسماء الوزراء في التشكيل الحكومي الجديد.





وضمت التشكيلة الحكومية الجديدة 15 وزيرًا، 11 منهم كانوا ضمن الحكومة السابقة، و4 وزراء جدد، فيما تم استحداث حقيبتين وزاريتين جديدتين.





وقال رئيس الوزراء انه تم استحداث حقيبتين جديدتين هما: وزارة الدولة لشئون تعزيز النزاهة، ووزارة الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أشار إلى فصل حقيبة «التربية» عن حقيبة «التعليم العالي». وجاء التشكيل الحكومي الجديد.





وقد خلت الحكومة الجديدة من أي اسم من الوزراء الذين عليهم اختلاف في وجهات النظر في مسعى جوهري ورغبة حقيقية من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في التعاون والتنسيق مع مجلس الأمة.





وأفادت صحيفة "الوطن" بإعلان وزارة الصحة أمس شفاء 964 حالة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) في الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 181119. وأضاف المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبد الله السند، أنه تم تسجيل 1341 إصابة جديدة في الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 193372 وتسجيل 7 حالات وفاة، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى أمس 1092 حالة.





وذكرت صحيفة "القبس" أن هناك إقبالا كبيرا على التطعيم، وتنظيم جيد، وإجراءات متكاملة تسفر عن تلقي الشخص اللقاح المضاد لفيروس كورونا في غضون 7 دقائق فقط.





وقالت صحيفة "الأنباء" إن إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، حصلت «الأنباء» على نسخة منها كشفت عن وصول 288 راكبا مسافرا إلى مطـــار الكـــــويت الدولي خلال الفترة من 21 فبراير الماضي وحتى 1 مارس الجــــاري وذلك على متن 24 رحلة من 13 وجهة مختلفة تضمنت دول: البحرين، بنجلادش، إثيـــوبيا، ألمانيا، الهند، لبنان، نيبال، سلطنة عمان، باكستان، قطر، السعودية، سريلانكا، والإمارات. وأوضحت الإحصائية أن عدد المغادرين من مطار الكويت الدولي خلال تلك الفترة بلغ 2263 راكبا.





وأشارت صحيفة "الوطن" إلى إصدار وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي أمس قرارا يقضي بتمديد مهلة المخالفين حتى نهاية الشهر الجاري. ويأتي القرار بهدف منح مزيد من الوقت للمخالفين لتعديل أوضاعهم خلال المهلة الجديدة، والدعوة لتحفيزهم لاستغلال الفرصة تجنبا للوقوع تحت طائلة العقوبات والإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية عقب انتهاء المهلة الجديدة.









عربيا وإقليميا، أشارت صحيفة "الراي" إلى أن سلطنة عمان جمعت قرضا بقيمة 2.2 مليار دولار، في صفقة استقطبت اهتمام مجموعة واسعة من البنوك الإقليمية والعالمية.





وكانت مصادر قالت لرويترز في يناير إن الدولة الخليجية، المصنفة دون الدرجة الجديرة بالاستثمار من جانب جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، تعكف مع مجموعة من البنوك على جمع قرض بقيمة 1.1 مليار دولار، ما قد يصل إلى ملياري دولار بناء على شهية السوق.





وذكرت صحيفة "الأنباء" أن منظمة أطباء بلا حدود أعلنت الثلاثاء، إن أحد موظفيها قُتل الأسبوع الماضي في مخيم الهول للاجئين شمال شرقي سورية في ظروف يكتنفها الغموض.





وقُتل الموظف في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء الماضي في خيمة بالمخيم الذي كان يعيش فيه مع مجموعة من الأشخاص.





وقال المتحدث باسم المنظمة ويل تورنر: "نحاول أن نفهم بشكل أفضل الوضع والظروف المحيطة بوفاتهم".





وأفادت صحيفة "الراي" باستهداف عشرة صواريخ على الأقل قاعدة عين الأسد في غرب العراق، التي تضم قوات أمريكية، على ما أفادت مصادر أمنية عراقية وغربية، قبل يومين من زيارة البابا فرنسيس التاريخية إلى العراق.





وقال المتحدث باسم التحالف الدولي في العراق واين ماروتو: "استهدفت عشرة صواريخ قاعدة عسكرية عراقية هي قاعدة عين الأسد التي تضم قوات من التحالف في 3 آذار/مارس 2021 قرابة الساعة 7,20" صباحًا.





وأوضحت صحيفة "الوطن" إعلان قصر الإليزيه، الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه يتعين على طهران تقديم مبادرات واضحة وفورية للسماح باستئناف الحوار بشأن الاتفاق النووي المبرم عام 2015.





وعبر ماكرون لروحاني عن "قلقه البالغ" من قرارات إيران التي تنتهك اتفاق فيينا لعام 2015.





وقالت صحيفة "الجريدة" إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طلبت من إسرائيل التوقف عن قصف المواقع الإيرانية في سوريا مؤقتًا، لوقوع هذا الأمر في صلب المباحثات الأمريكية - الإيرانية بشأن التوسيع المحتمل للاتفاق النووي، الذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وتسعى الإدارة الديمقراطية الجديدة للعودة إليه، وإضافة ملحقات له تعالج أنشطة طهران الإقليمية، ودعمها لقوى مسلحة في دول عدة كالعراق ولبنان واليمن وسورية، فضلًا عن برنامجها البالستي المثير للجدل.





دوليا، قالت صحيفة "الجريدة" إنه رغم التقدم في عمليات التطعيم العالمية وتراجع الاصابات في عدد من البلدان وقيام بلدان أخرى بتخفيف جزئي للقيود كتركيا وإسبانيا وألمانيا، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الوقت مازال مبكرا للاعتقاد بإمكانية القضاء على فيروس كورونا المستجد بحلول نهاية هذا العام.





وقال مايكل رايان، رئيس برنامج الطوارئ بالمنظمة في مؤتمر صحافي أمس: «ما نستطيع فعله، إذا كنا أذكياء، هو أن نقلل من الحالات التي تحتاج للمستشفيات ومن الوفيات والمأساة المرتبطة بهذه الجائحة».





وأشارت صحيفة "القبس" إلى أن شركة «جونسون آند جونسون» تخطط لاختبار لقاحها ضد فيروس «كورونا» على الأطفال الرضع وحديثي الولادة، وكذلك لدى النساء الحوامل، والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة. وقد وافق الدكتور عوفر ليفي مدير برنامج اللقاحات الدقيقة في مستشفى «هارفارد» للأطفال في بوسطن على هذه الخطة، التي تعتبر خطوة جريئة للتجارب السريرية الموسعة.





وقالت صحيفة "الوطن" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أن الولايات المتحدة ستكون لديها إمدادات كافية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لتشمل جميع البالغين في الولايات المتحدة بحلول نهاية مايو، وهو موعد أقرب من الإطار الزمني السابق الذي كان مقررًا في يوليو.





وأصبح هذا الهدف ممكنًا بعد إتاحة لقاح ثالث من إنتاج شركة "جونسون آند جونسون" للاستخدام الطارئ، والذي يتم نقله إلى أنحاء البلاد، وقال بايدن في واشنطن يوم الثلاثاء إنه بسبب "العملية المتسارعة" ستكون هناك "إمدادات كافية من اللقاحات لكل شخص بالغ في أمريكا بنهاية مايو".





وأفادت صحيفة "الأنباء" بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أيدت مساعي الديمقراطيين لإصلاح أحكام النظام الانتخابي وتسليم عملية تقسيم دوائر الكونجرس إلى هيئات مستقلة مدلية بذلك بدلوها في معركة سياسية من المرجح أن تهيمن على واشنطن لسنوات مقبلة. ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب على مشروع قانون يقضي بإصلاحات انتخابية كاسحة ربما هذا الأسبوع ومن المرجح أن يقره.





وقالت صحيفة "الأنباء" إن جيران ميانمار ضغطوا على حكامها العسكريين للإفراج عن زعيمة البلاد أونغ سان سو تشي ووقف ما وصفته سنغافورة بأنه «استخدام كارثي للقوة الفتاكة ضد معارضي انقلاب الأول من فبراير» والعمل على إيجاد مخرج من الأزمة.



