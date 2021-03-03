قبل زيارة السيسي للخرطوم.. 862 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان

شهد حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان ارتفاعا ملحوظا خلال الـ3 سنوات الأخيرة، حيث سجل حجم التجارة بين البلدين عام 2020 نحو 862 مليون دولار، منها 496 مليون دولار صادرات مصرية للسودان، و366 مليون دولار واردات مقارنة بنحو 674.5 مليون دولار عام 2019 مقارنة بنحو 610.9 ملايين دولار عام 2018 بنسبة ارتفاع بلغت 10.4٪، الأمر الذي يمثل تطورا إيجابيا وملموسا على صعيد المبادلات التجارية بين البلدين، ورغم ذلك يعد حجم التبادل التجاري بين البلدين منخفضا مقارنة بعام 2017 بمقدار 113.9 مليون دولار.









وأكد تقرير جهاز التمثيل التجارى الذى حصل "صدى البلد" على نسخة منه، أن الميزان التجاري بين البلدين حقق فائضا لصالح مصر بلغ 130 مليون دولار فى عام 2020، مقارنة بـ 260.7 مليون دولار خلال عام 2019، حيث بلغ حجم الصادرات المصرية إلى السودان نحو 467.6 مليون دولار خلال عام 2019 مقابل 206.9 ملايين دولار حجم الواردات المصرية من السودان خلال عام 2019.











وأشار التقرير إلى أن الصادرات المصـــرية إلى الســــــــودان تمثل نحو ١.٥ ٪ من إجمالي الصادرات المصرية على مستوى العالم، فيما تمثل الواردات المصرية من السودان نحو ٥.١٪ من إجمالي الصادرات السودانية على مستوى العالم.









وحول أهم السلع المصرية الواردة للسودان، أوضح التقرير أن المنتجات البلاستيكية من أهم بنود الصادرات المصرية للسودان، حيث بلغت نحو 81.4 مليون دولار، وتمثل صادرات مصر إلى السودان نحو 4٪ من إجمالي صادرات مصر من هذا البند على مستوى العالم.











واستحوذ الحديد والفولاذ على الترتيب الثاني في قائمة مصر والسودان بقيمة بلغت 50.8 مليون دولار، وتأتي الأسمدة في الترتيب الثالث ضمن أهم بنود صادرات مصر للسوق السودانية بقيمة بلغت 41.8 مليون دولار، وجاء الزجاج والأواني الزجاجية في الترتيب الرابع في قائمة الصادرات المصرية للسودان بقيمة 29.4 مليون دولار، تليهما المنتجات الادوية في الترتيب الخامس بقيمة 26.1 مليون دولار، والأصناف الأخرى من المواد النسيجية في الترتيب السادس بقيمة 24.3 مليون دولار، ثم منتجات الورق والورق المقوى بقيمة 17.2 مليون دولار في الترتيب السابع.









وأشار التقرير إلى أن الواردات المصرية من السودان تتضمن أربع مجموعات رئيسة، هي: مجموعة البذور والفواكه الزيتية، ومجموعة الحيوانات الحية، ومجموعة القطن، ومجموعة اللحوم والأحشاء والأطراف الصالحة للأكل حلال ، والتي تشكل حوالي 97.7 ٪ من إجمالي قيمة واردات مصر من السودان من البنود كافة.









ويأتي بند البذور والفواكه الزيتية في الترتيب الأول كأهم مجموعة سلع تستوردها مصر من السودان، وذلك بقيمة 83.9 مليون دولار، بما يمثل 40.6 ٪ من إجمالي واردات مصر من السودان، يليه بند الحيوانات الحية في الترتيب الثاني كأهم سلعة تستوردها مصر من السودان، وذلك بقيمة 45.9 مليون دولار، والذي يشكل نسبة 22.2٪ من إجمالي الواردات المصرية من السودان خلال العام نفسه.









وقد جاء القطن في الترتيب الثالث في قائمة أهم بنود الواردات المصرية من السودان بقيمة بلغت 45.5 مليون دولار، ما يمثل 22٪ من إجمالي الواردات المصرية من السودان، يليه بند اللحوم والأحشاء والأطراف الصالحة للأكل بقيمة 26.8 مليون دولار، أي ما يعادل 12.9٪ من إجمالي الواردات المصرية من السودان.











تجدر الإشارة إلى أنه السودان أعلن أمس، الثلاثاء، عن زيارة رسمية مرتقبة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الخرطوم السبت المقبل؛ للتباحث حول الملفات المشتركة بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية.









وبحسب وكالة السودان للأنباء، قالت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي: "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيزور الخرطوم في الأيام القادمة على رأس وفد رفيع في زيارة رسمية يلتقي خلالها رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان".









وأفادت الوكالة الرسمية بأنه من المتوقع أن تناقش زيارة السيسي العلاقات الثنائية وسبل تطويرها والملفات المشتركة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.









وأضافت الوكالة: "ومن المنتظر أن تبدأ زيارة السيسي للبلاد يوم السبت المقبل".



