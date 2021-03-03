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أخبار البلد

البابا تواضروس يستقبل أسقف الكنيسة القبطية بالبرازيل

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:11 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالقاهرة نيافة الأنبا أغاثون أسقف البرازيل.

وناقش قداسة البابا تواضروس الثاني - خلال اللقاء - مع نيافة الأنبا أغاثون البرازيل مجموعة من الموضوعات الخاصة بالخدمة وشئون الرعاية بالإيبراشية.


وبدأ المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، اجتماع لجنته الدائمة، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وهو أحد اجتماعين اثنين فقط يكونان فعاليات اليوم الأخير من اجتماعات لجان المجمع.


وبدأت أمس الأول اجتماعات لجان المجمع وتستمر حتى مساء اليوم، تمهيدًا لعقد الاجتماع العام للمجمع في مركز لوجوس بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، يوم غدٍ الخميس.

ويشهد مركز لوجوس في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي خلال الفترة المسائية، اجتماع لجنة سكرتارية المجمع المقدس، للتحضير للاجتماع العام الذي سيجرى في الحادية عشرة من صباح الغد. 
ويتكون المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية من 12 لجنة ويعتبر المجمع المقدس هو أكبر سلطة كنسية، وقد تم وضع اللائحة الأساسية له واعتمادها في 2 يونيو عام 1985.
وكان قداسة البابا تواضروس، أعلن عن مجموعة من المناسبات التي تشهدها الكنيسة خلال شهر مارس، حيث من المقرر سيامة آباء أساقفة جدد وتجليس أساقفة أيضا، كما يتم الاحتفال بمرور عام على نياحة نيافة الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي والذى يعد أب رهبان البرية، إلى جانب الاحتفال بمرور 50 عاما على نياحة قداسة البابا كيرلس السادس البطريرك الـ116 من باباوات الإسكندرية.

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني، إن الكنيسة ستحتفل بعمل الميرون المقدس لمدة يومين وهى المرة الأربعين في تاريخ الكنيسة، وبعد ذلك سيتم حضور الميرون لـ50 قداسا خلال الصوم الكبير، وسيتم خلال الفترة المقبلة سيامة أباء كهنة وفي شم النسيم سيتم وضع خميرة الميرون، لافتا إلى أنه سيتم توقف الاجتماع الأسبوعي خلال الأسبوعين القادمين.

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