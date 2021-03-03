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فن

بتمرينات شاقة..رانيا يوسف تستعرض لياقتها من الجيم

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:23 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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ندى فكري

شاركت الفنانة رانيا يوسف فيديو جديد لها عبر خاصية الاستوري علي حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام ".


وظهرت رانيا يوسف في الفيديو من الجيم و هي تقوم بتمرينات شاقة مما أثار إعجاب متابعيها.


يذكر ان اخر اعمال رانيا يوسف مسلسل "الانسة فرح 2 " الذي يعرض حاليا علي mbc 4 .


ويشارك في بطولة المسلسل النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، هبة عبد العزيز وجيلان علاء، وقد حصد جزأه الأول العديد من ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية كما تصدر مؤشر البحث جوجل لعام 2020.

مسلسل الآنسة فرح وهو إنتاج شركة S Productions لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The Virgin.
بتمرينات شاقة..رانيا يوسف تستعرض لياقتها من الجيم
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