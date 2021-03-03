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مرأة

في اليوم العالمي للسمع .. اكتشف أسباب ألم الأذن

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:53 م
في اليوم العالمي
في اليوم العالمي للسمع .. اكتشف اسباب الم الاذن
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اسماء محمد
يحتفل العالم باليوم العالمي للسمع وهى من اهم الحواس التى تمكن الانسان من فهم العديد من الاشياء ويصاب الكثير منا بالم الاذن فما أسبابه؟
"medlineplus".
التهاب مفاصل الفك
عدوى الأذن قصيرة المدى
عدوى الأذن طويلة الأمد
إصابة الأذن من تغيرات الضغط (من ارتفاعات عالية وأسباب أخرى)
وجود جسم عالق في الأذن أو تراكم شمع الأذن
ثقب في طبلة الأذن
التهابات الجيوب الانفية
إلتهاب الحلق
متلازمة المفصل الصدغي الفكي (TMJ)
عدوى الأسنان
قد يكون ألم الأذن عند الطفل أو الرضيع بسبب العدوى. قد تشمل الأسباب الأخرى ما يلي:

تهيج قناة الأذن من المسحات القطنية
صابون أو شامبو يبقى في الأذن
رعاية منزلية
قد تساعد الخطوات التالية في وجع الأذن:

ضع كيسًا باردًا أو قطعة قماش مبللة باردة على الأذن الخارجية لمدة 20 دقيقة لتقليل الألم.
قد يساعد المضغ في تخفيف ألم وضغط التهاب الأذن. (يمكن أن تشكل العلكة خطر الاختناق للأطفال الصغار).
يمكن أن تقلل الراحة في وضع مستقيم بدلًا من الاستلقاء الضغط في الأذن الوسطى.
يمكن استخدام قطرات الأذن التي تُصرف دون وصفة طبية لتسكين الألم ، طالما لم يتمزق طبلة الأذن.
يمكن أن توفر مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية ، مثل الأسيتامينوفين أو الإيبوبروفين ، الراحة للأطفال والبالغين المصابين بألم في الأذن. (لا تعطي الأسبرين للأطفال.)
الألم الناجم عن تغير في الارتفاع ، مثل على متن طائرة:

ابتلع أو امضغ العلكة أثناء هبوط الطائرة.
اسمح للرضع بالرضاعة من الزجاجة أو الرضاعة.
يمكن أن تساعد الخطوات التالية في منع آلام الأذن:

تجنب التدخين بالقرب من الأطفال، يُعد التدخين السلبي سببًا رئيسيًا لعدوى الأذن عند الأطفال.
منع التهابات الأذن الخارجية عن طريق عدم وضع أشياء في الأذن.
جفف الأذنين جيدًا بعد الاستحمام أو السباحة.
اتخذ خطوات للسيطرة على الحساسية. حاول تجنب مسببات الحساسية.
جرب بخاخ الأنف الستيرويد للمساعدة في تقليل التهابات الأذن، ومع ذلك ، فإن مضادات الهيستامين ومزيلات الاحتقان التي لا تستلزم وصفة طبية لا تمنع التهابات الأذن.
متى تتصل بأخصائي طبي
اتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا:

يعاني طفلك من حمى شديدة أو ألم شديد أو يبدو أنه مريض أكثر من المعتاد لعدوى الأذن.
يعاني طفلك من أعراض جديدة مثل الدوخة والصداع والتورم حول الأذن أو ضعف عضلات الوجه.
الألم الحاد يتوقف فجأة (قد يكون هذا علامة على تمزق طبلة الأذن).
الأعراض (الألم أو الحمى أو التهيج) تزداد سوءًا أو لا تتحسن في غضون 24 إلى 48 ساعة.
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