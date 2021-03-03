3 طرق غير تقليدية لعمل الحمام

يحتوى الحمام على قدر كبير من المغذيات لذا فهو مهم جدا لصحة اجزاء عديدة من الجسم، منها المخ والعضلات، ونقدم لكم 3 طرق مختلفة وغير تقليدية لعمل الحمام بخطوات مجموعة من أشهر شيفات مصر .





الوصفة الاولى من الشيف شربيني:

مقادير ملوخية بالحمام:





ملوخية

ثوم

كزبرة ناشفة

سمنة بلدي

مرقة الحمام

حمام مسلوق

طماطم فلفل حار

ارز ابيض للتقديم





طريقة تحضير ملوخية بالحمام

* يسلق الحمام مع بوكيه جارنيه ثم ينشل الحمام ويضاف الملوخية مع مرقة سلق الحمام.





• لعمل الطشة

* يشوح الثوم مع الكزبرة الناشفة ثم تضاف على الملوخية وتقدم مع الحمام





* في الكبة يخلط الطماطم مع الفلفل الحار والثوم وقليل من الزيت





* ثم يدهن بها الحمام ويدخل الفرن حتى يتحمر الحمام ويقدم مع الأرز الأبيض.





فتة حمام للشيف غادة جميل





مقادير فتة الحمام:





20 حمامة مقسومة نصين طولي

5 بصلات مكعبات صغيرة

ثوم

مفروم زبدة

ملح فلفل جوزة الطيب

فريك أرز مرقة

مكعبات خبز محمص





طريقة تحضير فتة الحمام

* شوحي الحمام في الزيت وشوحي الفريك مع الثوم وملح وفلفل في وعاء آخر و ضيفي له المرقة واتركيه ينضج





الوصفة الثالثة





مقادير بسطيلة بالحمام:





200 جرام زبده ذائبة

500 جرام ورق جلاش





الحشوه:





8 حمامات

5 حبات بصل مقطع وسط

50 جرام زبد

4 ملعقة كبيرة زيت

ملح فلفل اسود

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل

3 عيدان قرفة زعفران حر

8 بيضات كوب بقدونس مفروم





حشوة اللوز:





300 جرام لوز مسلوق و محمر

150 جرام سكر

2 ملعقة كبيرة ماء زهر





التزيين:

سكر

قرفة

6 بيضات بلدي مسلوقين





طريقة تحضير بسطيلة بالحمام:





* حمري الحمام مع البصل و الزبدة و الزيت و التوابل





* ضيفي الماء واتركيه نصف ساعة على النار ثم قومي بنزع الصدر من العظام لتحصلي على قطع من لحم الحمام





* في وعاء جديد على النار ضعي البيض مع مرقة الحمام والبقدونس لتحصلي على حشوة البيض





* قومي بطحن اللوز و السكر و ماء الزهر والقرفة لتحصلي على حشوة اللوز





* ادهني وعاء الفرن بالزيت و افردي بها ورق الجلاش بعد دهنه بالزبدة ثم قومي بحشوالجلاش بالحمام ثم ضعي ورق الجلاش ثم حشوة اللوز ثم طبقة جلاش ثم حشوة البيض و اغلقي الجلاش عليه



