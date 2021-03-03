3 طرق غير تقليدية لعمل الحمام

يحتوى الحمام على قدر كبير من المغذيات لذا فهو مهم جدا لصحة اجزاء عديدة من الجسم، منها المخ والعضلات، ونقدم لكم 3 طرق مختلفة وغير تقليدية لعمل الحمام بخطوات مجموعة من أشهر شيفات مصر .
الوصفة الاولى من الشيف شربيني:
مقادير ملوخية بالحمام:
ملوخية
ثوم
كزبرة ناشفة
سمنة بلدي
مرقة الحمام
حمام مسلوق
طماطم فلفل حار
ارز ابيض للتقديم
طريقة تحضير ملوخية بالحمام
* يسلق الحمام مع بوكيه جارنيه ثم ينشل الحمام ويضاف الملوخية مع مرقة سلق الحمام.
• لعمل الطشة
* يشوح الثوم مع الكزبرة الناشفة ثم تضاف على الملوخية وتقدم مع الحمام
* في الكبة يخلط الطماطم مع الفلفل الحار والثوم وقليل من الزيت
* ثم يدهن بها الحمام ويدخل الفرن حتى يتحمر الحمام ويقدم مع الأرز الأبيض.
فتة حمام للشيف غادة جميل
مقادير فتة الحمام:
20 حمامة مقسومة نصين طولي
5 بصلات مكعبات صغيرة
ثوم
مفروم زبدة
ملح فلفل جوزة الطيب
فريك أرز مرقة
مكعبات خبز محمص
طريقة تحضير فتة الحمام
* شوحي الحمام في الزيت وشوحي الفريك مع الثوم وملح وفلفل في وعاء آخر و ضيفي له المرقة واتركيه ينضج
الوصفة الثالثة
مقادير بسطيلة بالحمام:
200 جرام زبده ذائبة
500 جرام ورق جلاش
الحشوه:
8 حمامات
5 حبات بصل مقطع وسط
50 جرام زبد
4 ملعقة كبيرة زيت
ملح فلفل اسود
نصف ملعقة صغيرة زنجبيل
3 عيدان قرفة زعفران حر
8 بيضات كوب بقدونس مفروم
حشوة اللوز:
300 جرام لوز مسلوق و محمر
150 جرام سكر
2 ملعقة كبيرة ماء زهر
التزيين:
سكر
قرفة
6 بيضات بلدي مسلوقين
طريقة تحضير بسطيلة بالحمام:
* حمري الحمام مع البصل و الزبدة و الزيت و التوابل
* ضيفي الماء واتركيه نصف ساعة على النار ثم قومي بنزع الصدر من العظام لتحصلي على قطع من لحم الحمام
* في وعاء جديد على النار ضعي البيض مع مرقة الحمام والبقدونس لتحصلي على حشوة البيض
* قومي بطحن اللوز و السكر و ماء الزهر والقرفة لتحصلي على حشوة اللوز
* ادهني وعاء الفرن بالزيت و افردي بها ورق الجلاش بعد دهنه بالزبدة ثم قومي بحشوالجلاش بالحمام ثم ضعي ورق الجلاش ثم حشوة اللوز ثم طبقة جلاش ثم حشوة البيض و اغلقي الجلاش عليه
* ادهني الوجه بصفار البيض وادخليها الفرن على درجة حرارة ٢٢٠ ثم زينيها بالقرفة و السكر الناعم و البيض البلدي