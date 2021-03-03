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مرأة

3 طرق غير تقليدية لعمل الحمام

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:29 م
صدى البلد
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اسماء محمد
يحتوى الحمام على قدر كبير من المغذيات لذا فهو مهم جدا لصحة اجزاء عديدة من الجسم، منها المخ والعضلات، ونقدم لكم 3 طرق مختلفة وغير تقليدية لعمل الحمام بخطوات مجموعة من أشهر شيفات مصر .

الوصفة الاولى من الشيف شربيني:
 
مقادير ملوخية بالحمام:

ملوخية 
ثوم 
كزبرة ناشفة 
سمنة بلدي 
مرقة الحمام 
حمام مسلوق 
طماطم فلفل حار 
ارز ابيض للتقديم

طريقة تحضير ملوخية بالحمام
*  يسلق الحمام مع بوكيه جارنيه ثم ينشل الحمام ويضاف الملوخية مع مرقة سلق الحمام.

• لعمل الطشة
*  يشوح الثوم مع الكزبرة الناشفة ثم تضاف على الملوخية وتقدم مع الحمام

* في الكبة يخلط الطماطم مع الفلفل الحار والثوم وقليل من الزيت

*  ثم يدهن بها الحمام ويدخل الفرن حتى يتحمر الحمام ويقدم مع الأرز الأبيض.

فتة حمام للشيف غادة جميل 

مقادير فتة الحمام:

20 حمامة مقسومة نصين طولي 
5 بصلات مكعبات صغيرة 
ثوم 
مفروم زبدة 
ملح فلفل جوزة الطيب 
فريك أرز مرقة 
مكعبات خبز محمص 

طريقة تحضير فتة الحمام
* شوحي الحمام في الزيت وشوحي الفريك مع الثوم وملح وفلفل في وعاء آخر و ضيفي له المرقة واتركيه ينضج

الوصفة الثالثة

مقادير بسطيلة بالحمام:

200 جرام زبده ذائبة
 500 جرام ورق جلاش

 الحشوه:

8 حمامات 
5 حبات بصل مقطع وسط
 50 جرام زبد
 4 ملعقة كبيرة زيت
ملح فلفل اسود
 نصف ملعقة صغيرة زنجبيل 
3 عيدان قرفة زعفران حر
8 بيضات كوب بقدونس مفروم 

حشوة اللوز:

300 جرام لوز مسلوق و محمر
 150 جرام سكر
 2 ملعقة كبيرة ماء زهر

التزيين:
سكر 
قرفة
 6 بيضات بلدي مسلوقين 

طريقة تحضير بسطيلة بالحمام:

* حمري الحمام مع البصل و الزبدة و الزيت و التوابل

* ضيفي الماء واتركيه نصف ساعة على النار ثم قومي بنزع الصدر من العظام لتحصلي على قطع من لحم الحمام

* في وعاء جديد على النار ضعي البيض مع مرقة الحمام والبقدونس لتحصلي على حشوة البيض

* قومي بطحن اللوز و السكر و ماء الزهر والقرفة لتحصلي على حشوة اللوز

* ادهني وعاء الفرن بالزيت و افردي بها ورق الجلاش بعد دهنه بالزبدة ثم قومي بحشوالجلاش بالحمام ثم ضعي ورق الجلاش ثم حشوة اللوز ثم طبقة جلاش ثم حشوة البيض و اغلقي الجلاش عليه

* ادهني الوجه بصفار البيض وادخليها الفرن على درجة حرارة ٢٢٠ ثم زينيها بالقرفة و السكر الناعم و البيض البلدي
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