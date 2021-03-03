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محافظات

صحة أسيوط تعلن أماكن تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا.. تعرف عليها

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:51 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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إيهاب عمر
أعلنت مديرية الصحة والسكان بأسيوط، أماكن تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد بأسيوط.

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وقالت مديرية الصحة بأسيوط، في بيان لها، إنه تم تحديد 4 أماكن بمحافظة أسيوط، لتلقي المواطنين التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وهي مستشفى الإيمان العام بحي الأربعين، ومركز صحة الوليدية أمام أبراج النصر بحي شرق.

ووحدة صحة الأسرة ببني زيد بوق بمركز القوصية، وموقعها على طريق أسيوط ديروط الزراعي، ووحدة صحة الأسرة بنزلة باقور بمركز أبوتيج على طريق أسيوط سوهاج الزراعي، ويتم العمل وتلقى التطعيم من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 9 مساء، ويتم التسجيل لتلقي التطعيم عبر الموقع الإلكتروني.
صحة أسيوط تعلن أماكن تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا.. تعرف عليها
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