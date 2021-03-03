حيلة لاتتوقعها للحفاظ على قوام الفراولة دون تلف

الكثير منا يعشق الفراولة لانها لذيذة جدًا ، ولكنها غالبًا ما تكون متوفرة على مدار العام ، كما انها ضعيفة للغاية وهذا يعني أنه يتعين علينا أحيانًا التخلص من نصفها. غسلها ضار بشكل خاص بالنسبة لهم: فأنت تغسلها وبعد ساعة تتحول الفراولة إلى فوضى طرية وناعمة ولذلك نقدم اليوم حيلة للحفاظ علي الفراولة بقاومها
قبل أن ندخل في هذه الحيلة المفيدة ، نريد أن نتحدث أكثر قليلًا عن فوائد تناول الفراولة، يقال إن هذه الفاكهة الصيفية تساعدك على إنقاص الوزن لأنها تحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية بشكل مدهش، ليس ذلك فحسب ، بل تحتوي هذه الفاكهة أيضًا على الكثير من مضادات الأكسدة والفيتامينات.
تحتوي الفراولة على فيتامين سي أكثر من البرتقال! الفاكهة الوحيدة التي تحتوي على المزيد من فيتامين سي هي الكيوي. تحتوي الفراولة أيضًا على الكثير من أحماض الفوليك ، والتي نحتاجها أيضًا للبقاء بصحة جيدة. لذلك ، هناك بالتأكيد الكثير من الأسباب لتناول المزيد من هذا اللذيذ و الفاكهة الحمراء صحي.
يجب غسل الفاكهة. هذا مجرد شيء صحي يجب القيام به. لا أحد يحب أكل بعض الفاكهة والعثور على الرمل أو الأوساخ ، أو الأسوأ من ذلك ، حشرة.
ومع ذلك ، في بعض الأحيان ، تتسبب الرطوبة التي تبقى خلفك عند غسل الفاكهة في أن تصبح الفاكهة المعنية طرية أو حتى سيئة. لحسن الحظ ، هناك حل سهل لهذه المشكلة وكل ما تحتاجه هو مجفف شعر.
قم بإزالة التيجان الورقية من الفراولة ثم اشطفها جيدًا. بعد ذلك ، ضعها على بعض المناشف الورقية ستمتص هذه المناشف بالفعل الكثير من الرطوبة.
ضعي مجفف الشعر على أقل درجة حرارة وجففي الفراولة بالمجفف لمدة 30 ثانية. ضعهم مرة أخرى في الثلاجة بعد ذلك. ستلاحظ أن الفاكهة تظل طازجة ولذيذة لفترة أطول!