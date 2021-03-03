جمال عسكر: الدولة تتجه لاستخدام الطاقة النظيفة والبيئة الخضراء..فيديو

قال المهندس جمال عسكر خبير السيارات ورئيس لحنة الصناعة بنقابة المهندسين أن الدولة تواجه مشكلة كبيرة نتيجة استيراد المحروقات بمبلغ كبير يصل إلى 30 ملبار دولار سنويا ولها مخاطر على النبات والإنسان من الإنبعاثات الكربونية.





وأضاف عسكر خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن الدولة فكرت بطريقة تتماشى مع كل الدول فى العالم وهي الإتجاه نحو الطاقة النظيفة وبيئة خضراء.





وتابع خبير السيارات أن نقابة المهندسين ستقوم بإنشاء 28 مركزا فى 28 محافظة تدعيما لوجهة الدولة في التوجه نحو السيارات الكهربائية.





ووافق مجلس الوزراء في إطار خطة الدولة لتوطين السيارات الكهربائية- على مقترح بتقديم حافز أخضر لمشتري السيارة الكهربائية المنتجة محليا، حيث تم التأكيد أن الحكومة تعمل على تشجيع المواطنين على امتلاك هذه السيارات صديقة البيئة التي سيتم تصنيعها محليا.