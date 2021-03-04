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اقتصاد

سعر الذهب اليوم الخميس 4 مارس 2021

الخميس 04/مارس/2021 - 05:31 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
واصلت أسعار الذهب في مصر التراجع خلال تعاملات اليوم الخميس 4-3-2021، وسجل سعر الذهب تراجعا بنحو 12 جنيها في الجرام الواحد مقارنة بتعاملات أمس الاربعاء، وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 756 جنيها للجرام الواحد.


أسعار الذهب في مصر 
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وصل سعر الجرام الواحد من عيار 24  نحو 869جنيها .
سجل سعر عيار 21 الاكثر انتشارا نحو 756 جنيها 
بينما وصل سعر الجرام من عيار 18  نحو 648جنيها .
وبلغ سعر الجرام من عيار 14  نحو 501 جنيه .
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو6,056   جنيها . 
وأوقية الذهب وصلت نحو 26,906  جنيهات. 
ووصل  سعر كيلو الذهب نحو865,143   جنيه.


سعر الذهب بالمصنعية 
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


وعن أسعار الذهب عالميا ، هبطت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، للجلسة السادسة في سبع جلسات، إذ ظل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا يتعرض لضغوط جراء توقعات بأن عوائد الخزانة الأمريكية سترتفع بفضل المزيد من التحفيز الاقتصادي.


وتراجعت الأسعار في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1732.51 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد أن انخفضت لأدنى مستوياتها منذ 15 يونيو عند 1706.70 دولار أمس، الثلاثاء، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1728.90 دولار
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