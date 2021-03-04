سعر الذهب اليوم الخميس 4 مارس 2021

واصلت أسعار الذهب في مصر التراجع خلال تعاملات اليوم الخميس 4-3-2021، وسجل سعر الذهب تراجعا بنحو 12 جنيها في الجرام الواحد مقارنة بتعاملات أمس الاربعاء، وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 756 جنيها للجرام الواحد.









أسعار الذهب في مصر

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وصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 نحو 869جنيها .

سجل سعر عيار 21 الاكثر انتشارا نحو 756 جنيها

بينما وصل سعر الجرام من عيار 18 نحو 648جنيها .

وبلغ سعر الجرام من عيار 14 نحو 501 جنيه .

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو6,056 جنيها .

وأوقية الذهب وصلت نحو 26,906 جنيهات.

ووصل سعر كيلو الذهب نحو865,143 جنيه.









سعر الذهب بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.









وعن أسعار الذهب عالميا ، هبطت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، للجلسة السادسة في سبع جلسات، إذ ظل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا يتعرض لضغوط جراء توقعات بأن عوائد الخزانة الأمريكية سترتفع بفضل المزيد من التحفيز الاقتصادي.







